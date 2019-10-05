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      На евробляхах и с Россией в сердце: на Днепропетровщине поймали таксиста-сепаратиста – фото

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      СБУ задержала таксиста-сепаратиста, который агитировал за "русский мир"
      СБУ задержала таксиста-сепаратиста, который агитировал за "русский мир" / СБУ

      Служба безопасности Украины на Днепропетровщине задержала таксиста, который называл себя сторонником "русского казачества", РПЦ, монархизма и агитировал за отделение области от Украины.

      Мужчина активно поддерживал временную оккупацию Крыма и Донбасса, сообщают в пресс-службе СБУ.

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      Так, таксист-сторонник "русского мира" в социальных сетях агитировал за отделение Днепропетровской области от Украины и присоединение к РФ на условиях федерализации.

      Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" боевиков,
      – сообщают в ведомстве.

      На Дніпропетровщині спіймали сепаратиста
      Одежда таксиста-сепаратиста/ Фото СБУ

      Кроме того, таксист из Днепра даже собственное авто увешал символикой страны-агрессора, а свои идеи пропагандировал клиентам. Как видно на фото, пропагандист отдал предпочтение автомобилю Opel немецкого производства, к тому же на европейской регистрации.

      На Дніпропетровщині спіймали таксиста-сепаратиста
      Авто задержанного таксиста/ Фото СБУ

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Днепра Российская пропаганда СБУ
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