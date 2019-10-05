На евробляхах и с Россией в сердце: на Днепропетровщине поймали таксиста-сепаратиста – фото

Служба безопасности Украины на Днепропетровщине задержала таксиста, который называл себя сторонником "русского казачества", РПЦ, монархизма и агитировал за отделение области от Украины.

Мужчина активно поддерживал временную оккупацию Крыма и Донбасса, сообщают в пресс-службе СБУ.

Знайте больше: На Луганщине задержали пророссийского боевика: что известно – видео

Так, таксист-сторонник "русского мира" в социальных сетях агитировал за отделение Днепропетровской области от Украины и присоединение к РФ на условиях федерализации.

Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" боевиков,

– сообщают в ведомстве.



Одежда таксиста-сепаратиста/ Фото СБУ

Кроме того, таксист из Днепра даже собственное авто увешал символикой страны-агрессора, а свои идеи пропагандировал клиентам. Как видно на фото, пропагандист отдал предпочтение автомобилю Opel немецкого производства, к тому же на европейской регистрации.



Авто задержанного таксиста/ Фото СБУ