На фейковых похоронах Доренко российские пропагандисты "говорили" с мертвой певицей

Российский государственный телеканал "Звезда" убеждал, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой Еленой Образцовой. Однако похорон Доренко еще не было, а Образцова умерла в 2015 году.

Материал "Звезды" был опубликован в воскресенье, 12 мая, однако позже его удалили, сообщает российский телеканал "Дождь".

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24 канал писал, что известный российский пропагандист Сергей Доренко 9 мая из-за проблем со здоровьем не справился с управлением и упал с мотоцикла в центре Москвы. В больнице главный редактор радиостанции "Говорит Москва" пережил клиническую смерть и умер, не приходя в сознание.

В материале Образцова якобы "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей деятельности руководствовался только правдой.



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Низкий ему поклон и вечная память,

– "сказала" Образцова.

Похорон российского журналиста тоже не было. Их отложили, поскольку полиция отказалась выдавать вдове тело, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

После того, как российские СМИ написали о казусе, "Звезда" извинилась и обнародовала опровержение. Там также пообещали строго наказать всех причастных.

Сейчас новость отсутствует на сайте "Звезды" и в кэшах поисковиков "Гугл" и "Яндекс".

Кто такой Сергей Доренко?

Известный российский теле- радиожурналист. С 1996 по 2000 год был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. С 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Также Доренко был радиоведущим и главным редактором станции "Русская служба новостей".



Он известен своими критическими комментариями, а также оппозицией к президенту России Владимиру Путину. Был одним из немногих российских журналистов, которые поддержали Оранжевую революцию в Украине 2004 года.



Однако, сейчас Доренко активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. Он включен в список санкций Украине за антиукраинскую ксенофобскую позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма Россией. Доренко – автор пропагандистских книг, которые запрещены в Украине.