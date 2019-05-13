17:34
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      На фейковых похоронах Доренко российские пропагандисты "говорили" с мертвой певицей

      41 Читати новину українською
      На фейковых похоронах Доренко российские пропагандисты "говорили" с мертвой певицей
      / Фото из открытых источников

      Российский государственный телеканал "Звезда" убеждал, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой Еленой Образцовой. Однако похорон Доренко еще не было, а Образцова умерла в 2015 году.

      Материал "Звезды" был опубликован в воскресенье, 12 мая, однако позже его удалили, сообщает российский телеканал "Дождь".

      Читайте также: Циничная ложь от прокремлевских СМИ: в прямом эфире говорили с погибшей в Керчи девушкой

      24 канал писал, что известный российский пропагандист Сергей Доренко 9 мая из-за проблем со здоровьем не справился с управлением и упал с мотоцикла в центре Москвы. В больнице главный редактор радиостанции "Говорит Москва" пережил клиническую смерть и умер, не приходя в сознание.

      В материале Образцова якобы "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей деятельности руководствовался только правдой.


      СкрнишотTwitter ShadenFM

      Низкий ему поклон и вечная память,
      – "сказала" Образцова.

      Похорон российского журналиста тоже не было. Их отложили, поскольку полиция отказалась выдавать вдове тело, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

      После того, как российские СМИ написали о казусе, "Звезда" извинилась и обнародовала опровержение. Там также пообещали строго наказать всех причастных.

      Сейчас новость отсутствует на сайте "Звезды" и в кэшах поисковиков "Гугл" и "Яндекс".

      Кто такой Сергей Доренко?
      Известный российский теле- радиожурналист. С 1996 по 2000 год был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. С 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Также Доренко был радиоведущим и главным редактором станции "Русская служба новостей".

      Он известен своими критическими комментариями, а также оппозицией к президенту России Владимиру Путину. Был одним из немногих российских журналистов, которые поддержали Оранжевую революцию в Украине 2004 года.

      Однако, сейчас Доренко активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. Он включен в список санкций Украине за антиукраинскую ксенофобскую позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма Россией. Доренко – автор пропагандистских книг, которые запрещены в Украине.

      blog_ava
      Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      сегодня
      3490
      Теги: Российская пропаганда Журналисты СМИ Новости России Курьезные новости Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівка з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сегодня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівка з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 7
      Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент
      сегодня , 17:05 Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент
      Юрій Бутусов 202
      Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      сегодня , 16:20 Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      1358
      Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      сегодня , 15:20 Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      3487
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сегодня , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1772
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Действительно ли санкции ЕС хотели поставить Россию на колени
       30 мая 2016 , 14:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук