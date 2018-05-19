На фестиваль Tattoo Сollection пришёл самый пирсингованный человек мира – Железный Ральф: видео

Не сомневайся – забивайся! В Киеве продолжается фестиваль Tattoo Сollection. Самый масштабный в Украине фестиваль тату-искусства проводят уже четырнадцатый раз. Более 350 мастеров со всего мира приехали в Киев порадовать новыми нательными украшениями.

Яркие, свободные от стереотипов и разрисованные. Самый масштабный фестиваль тату культуры в Украине Tattoo Сollection в самом разгаре. Уже гудят машины, краски размешиваются, а посетители мужественно, стиснув зубы, терпят боль.

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453 элементы пирсинга на теле, из них 278 – в интимном месте. Железный Рольф – самый пирсингованный человек планеты специальный гость фестиваля.



Самый пирсингованный человек планеты

"Первый пирсинг я сделал в 1999 году. Не знаю, почему я его сделал, наверное просто захотелось. Мне нравится, что люди обращают на меня внимание. Многие прохожие оглядываются, многие просят сфотографироваться. А осуждение встречается очень редко, по крайней мере люди его мне не высказывают", – рассказал Железный Рольф.

Тату уже давно не воспринимается как тюремный атрибут.А некоторые работы художников заслуживают звания шедевров. На фестивале жюри занимаются именно этим. Определяют лучших из лучших. 20 мая громко и масштабно состоится закрытие фестиваля Tattoo Сollection. И, конечно, лучших мастеров наградят Золотой тату-машинкой.

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