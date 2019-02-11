На февральском морозе: журналист показал фото огромных очередей к пунктам пропуска на Донбассе

Чтобы попасть на контролируемую Украиной территорию, жители оккупированных территорий должны выстаивать километровые очереди. Это угрожает здоровью украинцев – все чаще наблюдатели фиксируют фатальные последствия такого ожидания.

Испанский фотожурналист Ману Брабо опубликовал фотографии с пункта пропуска на линии соприкосновения в Станице Луганской на своей странице в Instagram.

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Журналист отметил, что первый снимок был сделан в феврале 2019 года. На нем украинцы ждут, чтобы войти в контролируемую правительством зону на пограничном переходе между Украиной и оккупированной территорией. Другие фото, по словам журналиста, были сделаны в феврале 2018 года.

"Украинцы ждут очереди, чтобы войти в контролируемую правительством зону на пересечении границы между Украиной и самопровозглашенной "ЛНР" в Станице Луганской, Луганская область, Украина. 7 февраля 2019 года", – подписал он фото.



Украинцы ждут в километровых очередях/ Скриншот из Instagram manubrabo



В очередях – давка/ Скриншот из Instagram manubrabo



Станица Луганская/ Скриншот из Instagram manubrabo

Брабо известен своими репортажами с Донбасса и является лауреатом Пулитцеровской премии.

Отметим, что пророссийские боевки и их наемники держат людей в очередях на блокпостах вдоль линии соприкосновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения. В таких очередях украинцам становится плохо – наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют смертельные случаи.