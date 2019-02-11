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      На февральском морозе: журналист показал фото огромных очередей к пунктам пропуска на Донбассе

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      Испанский журналист показал фото километровых очередей к пунктам пропуска на Донбассе
      Испанский журналист показал фото километровых очередей к пунктам пропуска на Донбассе / Радио Свобода

      Чтобы попасть на контролируемую Украиной территорию, жители оккупированных территорий должны выстаивать километровые очереди. Это угрожает здоровью украинцев – все чаще наблюдатели фиксируют фатальные последствия такого ожидания.

      Испанский фотожурналист Ману Брабо опубликовал фотографии с пункта пропуска на линии соприкосновения в Станице Луганской на своей странице в Instagram.

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      Журналист отметил, что первый снимок был сделан в феврале 2019 года. На нем украинцы ждут, чтобы войти в контролируемую правительством зону на пограничном переходе между Украиной и оккупированной территорией. Другие фото, по словам журналиста, были сделаны в феврале 2018 года.

      "Украинцы ждут очереди, чтобы войти в контролируемую правительством зону на пересечении границы между Украиной и самопровозглашенной "ЛНР" в Станице Луганской, Луганская область, Украина. 7 февраля 2019 года", – подписал он фото.

      КПВВ на Донбасі
      Украинцы ждут в километровых очередях/ Скриншот из Instagram manubrabo

      Черги до пунктів пропуску
      В очередях – давка/ Скриншот из Instagram manubrabo

      Черги до пунктів пропуску
      Станица Луганская/ Скриншот из Instagram manubrabo

      Брабо известен своими репортажами с Донбасса и является лауреатом Пулитцеровской премии.

      Отметим, что пророссийские боевки и их наемники держат людей в очередях на блокпостах вдоль линии соприкосновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения. В таких очередях украинцам становится плохо – наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют смертельные случаи.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      1- Ukrainian people wait the line to enter the government controlled area at the border cross between #ukraine and the self-proclaimed rebel Luhansk People's Republic (LPR) in Stanytsia Luhanska, Luhansk region, Ukraine. February 7, 2019. @manubrabo for Ukraine NGO Forum. 2-Ukrainian elderly woman stands while wait g to enter the Government controlled area at the border crossing between Ukraine and the self-proclamed rebel Luhanska People's Republic (LPR) in Stanytsia Luhanska, Luhansk Region, Ukraine. February 7, 2018 3-Ukraonian woman rest within a Red Cross assistance help point while leaving Government controlled area at the border crossing between Ukraine and the self-proclamed rebel Luhanska People's Republic (LPR) in Stanytsia Luhanska, Luhansk Region, Ukraine. February 7, 2018 Around 10 thousand people cross the contact line daily i to government control territory to get goods, pensions or medicines. The process can take several hours and cold temperatures in winter increase the risk for the elderly people. Aprox 60%. The ongoing conflict in Ukraine Between government an armed groups is disproportioately harming elder people, specially women and people with disabilities. According to a UN report an estimated 30% (more than a million) affected by the conflict is above 60, many of whom driven from their homes due to the violence along the "contact line" In 2018 1.1 million people has use the crossing points along the contact line more than a half elderly people, aprox a 15% more than in 2017. #FreedomOfMovement #HumanitarianCrisis #UkraineNotForgotten #phojournalism #warphotography #war #onassignment

      Допис, поширений Manu Brabo (@manubrabo)

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Журналисты
      Источник: 24 Канал
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