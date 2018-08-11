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На Филиппинах 7-летняя пловчиха умерла от укуса ядовитой медузы

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7-летняя пловчиха умерла от укуса ядовитой медузы
7-летняя пловчиха умерла от укуса ядовитой медузы / ТСН

Семилетняя итальянская пловчиха и многократная победительница соревнований в своем возрасте Гайя Тримарк погибла от укуса ядовитой медузы во время семейного отдыха на Филиппинах.

Об этом сообщил сайт "Сегодня".

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Как рассказали очевидцы, девочка собирала ракушки на мелководье, а потом внезапно закричала. На крик прибежали родственники и увидели, что ноги Гайи уже начали синеть, а она пыталась избавиться от ядовитых колючек.

Італійська плавчиня Гайя Тримарк

Итальянская пловчиха Гайя Тримарк

Медицинскую помощь девочке оказать не смогли, так как на пляже не оказалось даже аптечки первой помощи, а до ближайшей больницы нужно добираться около 40 минут, используя лодку и мотоцикл. Когда маленькую спортсменку привезли в больницу муниципального округа Карамон, врачам оставалось только зафиксировать смерть от сильной аллергической реакции.

Отметим, что это не первый случай смерти ребенка на пляже на филиппинском острове Сабитанг Лая. Меньше двух недель назад аналогичный инцидент произошел с трехлетним малышом.

К слову, видеоблоггер Арслан Валеев скончался после нападения ядовитой змеи черной мамбы, которая укусила его в руку в прямом эфире.

Теги: Новости спорта мир животных Филиппины Дети и несовершеннолетние Жертвы
Источник: 24 канал
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