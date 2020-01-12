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      На Филиппинах вулкан Таал начал извергать столбы пепла: аэропорт столицы остановил работу – фото

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      Вулкан расположен на острове Лусон – крупнейшем в Филиппинском архипелаге. На нем же расположена столица островной страны – Манила и самый большой ее город – Кессон.

      Из-за того, что Таал расположен на небольшом расстоянии от Манилы (100 километров), в столичном аэропорту отменили рейсы. Международный аэропорт "Ниной Акино" временно прекратил полеты. Об этом информирует Bloomberg.

      Смотрите также: В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана: фото, видео

      Вулкан выбросил столб пепла, высота которого составила километр. Из ближайших населенных пунктов уже эвакуированы почти 8 тысяч человек.


      Извержение вулкана на Филиппинах/ фото Getty images


      Столб пепла от вулкана Таал/ фото Getty images

      Куски пепла и грязи падают на улицы городков. Их жители прячутся под зонтики и одевают респираторы.


      Вулканический пепел на улицах городов на Филиппинах/ фото Getty images

      Существует опасность того, что зона поражения будет большей, чем территория самого острова.


      Таал извергает столб пепла/ фото Getty images

      Что известно о вулкане Таал?Это один из самых маленьких активных вулканов Земли, популярный туристический объект на Филиппинах.

      30 января 1911 года произошло крупнейшее в 20 веке извержение Таала, погибли 1 335 человек. За 10 минут погибло все живое на расстоянии до 10 километров. Тучу пепла видели с расстояния 400 километров.

      Вулкан выбрасывал не лаву, а массы белого раскаленного пепла и перегретого пара. В результате извержения 1965 года погибли около 200 человек. Последнее извержение произошло в 1977 году.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Извержение вулкана Филиппины
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