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      На Фонд для борьбы с коронавирусом предлагают выделить 97 миллиардов гривен

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      На Фонд для борьбы с коронавирусом предлагают выделить 97 миллиардов гривен / kmu.gov.ua

      Кабмин предусмотрел создание Фонда для борьбы с коронавирусом в изменениях в государственный бюджет. На него предлагают выделить 97 миллиардов гривен.

      О перераспределении госбюджета для предотвращения и борьбы с последствиями распространения коронавируса сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

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      По информации премьера на Фонд борьбы с COVID-19 планируют потратить 97,1 миллиарда гривен.

      Как для этого планируют изменить госбюджет

      • расходы на пенсионное обеспечение увеличат с 172,6 до 192,3 миллиарда гривен.
      • расходы на Министерство обороны предлагают оставить в сумме 125 миллиардов гривен.
      • уменьшить расходы на ремонт и строительство дорог – с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен,
      • уменьшить расходы на Минэкономики с 18,1 до 17,2 миллиарда гривен.

      Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения,
      – отметил Шмыгаль.

      И добавил, что изменения в госбюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях эпидемии коронавируса.

      Изменения в госбюджете для Фонда борьбы с коронавирусом / Фейсбук Дениса Шмыгаля

      Что было раньше

      Обратите внимание! По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 462 случая заражения коронавирусом. Умерли 45 человек, выздоровели – 28.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Карантин в Украине 2020 Новости политики Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Дороги Міністерство оборони України Министерство экономического развития и торговли Пенсия Верховная Рада Денис Шмыгаль
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