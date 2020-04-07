На Фонд для борьбы с коронавирусом предлагают выделить 97 миллиардов гривен

Кабмин предусмотрел создание Фонда для борьбы с коронавирусом в изменениях в государственный бюджет. На него предлагают выделить 97 миллиардов гривен.

О перераспределении госбюджета для предотвращения и борьбы с последствиями распространения коронавируса сообщил в фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По информации премьера на Фонд борьбы с COVID-19 планируют потратить 97,1 миллиарда гривен.

Как для этого планируют изменить госбюджет

расходы на пенсионное обеспечение увеличат с 172,6 до 192,3 миллиарда гривен.

увеличат с 172,6 до 192,3 миллиарда гривен. расходы на Министерство обороны предлагают оставить в сумме 125 миллиардов гривен.

предлагают оставить в сумме 125 миллиардов гривен. уменьшить расходы на ремонт и строительство дорог – с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен,

– с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен, уменьшить расходы на Минэкономики с 18,1 до 17,2 миллиарда гривен.

Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения,

– отметил Шмыгаль.

И добавил, что изменения в госбюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях эпидемии коронавируса.

Изменения в госбюджете для Фонда борьбы с коронавирусом / Фейсбук Дениса Шмыгаля

Что было раньше

Рада 30 марта Рада направила изменения в госбюджет на повторное первое чтение. Ими предлагали сократить доходную часть на 122,9 миллиарда гривен, а расходную – увеличить на 79,2 миллиарда гривен.

Дефицит госбюджета предлагали увеличить на 202 миллиардов гривен – до 298,4 миллиарда гривен.

Подробно о предлагаемых изменениях читайте по ссылке.

Обратите внимание! По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 462 случая заражения коронавирусом. Умерли 45 человек, выздоровели – 28.