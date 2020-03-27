На фондовом рынке США значительный рост: причины
Фондовый рынок США, 27 марта, показывает огромный рост. Это крупнейший трехдневный рост с 1931 года и времен Великой Депрессии.
Один из древнейших фондовых индексов США – индекс Dow Jones растет уже три дня подряд. Стоимость акций, входящих в индекс, выросла на 21% в сравнении с понедельником.
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Кроме Dow Jones рост показали и другие фондовые индексы, в частности S&P 500 вырос на 17% по сравнению с понедельником.
Едва ли не больше всего в течение 23 – 26 марта выросли акции Boeing – на 90%. Это произошло на фоне разговоров о выделении США дополнительного финансирования для поддержки авиаотрасли.
Что известно о причинах роста
- Рост стоимости акций не омрачили плохие новости с рынка труда США. За неделю в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 3,2 миллиона новых безработных. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
- Настроения на фондовом рынке улучшились из-за решения США о выделении 2 триллионов долларов экономической поддержки для смягчения удара экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавирус. Эту помощь еще должна согласовать Палата представителей США.
Коронавирус в США: последние новости
- США за сутки 26 марта обогнали все страны мира по количеству зафиксированных больных Covid-2019. ВОЗ ранее предупреждала, что новым эпицентром распространения коронавируса станут США.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
- 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
- Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.
- Правительство США также раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавирус.
- Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.
Обратите внимание! По состоянию на утро 27 марта в США 85 тысяч 612 больных, умерли 1 тысяча 301 человек. К примеру, в Китае, откуда началась болезнь сейчас зафиксирована 81 тысяча случаев, из которых умерших значительно больше – 3 тысячи 292 человека.
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