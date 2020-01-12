На фоне беспорядков в Абхазии назначили дату перевыборов президента": что происходит

В непризнанном государстве Абхазия, которая подконтрольна России, назначили дату "перевыборов президента". Дело в том, что в регионе уже несколько дней продолжаются масштабные протесты, – все из-за того, что ее жители не согласны с результатами предварительного голосования.

Так, 12 января так называемая ЦИК непризнанной республики назначила дату перевыборов. До этого, 9 января парламент Абхазии проголосовал за обращение к "президенту" с предложением покинуть свой пост. О перевыборах в непризнанном государстве информирует ТАСС.

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22 марта решили назначить выборы. Проголосовали практически единогласно приняли это решение,

– рассказал глава комиссии Тамаз Гогия.

В "ЦИК" Абхазии говорят: с принятым решением не соглашаются, однако были вынуждены проголосовать именно так. Все потому, что признают соответствующий вердикт "Верховного суда" непризнанной республики.

Что известно об Абхазии?

Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Российская Федерация оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

Почему Абхазию всколыхнули протесты:

В августе 2019 года там провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.

Его оппонент Алхас Квиниция в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.

Оппозиция оспорила результаты президентских выборов в суде, но там отклонили иск.

9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна была рассматривать иск Квиниции, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав кассационной коллегии".

Похоже это стало толчком к более радикальным формам протеста.

Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.

Хаджимба отказался уходить с поста президента , несмотря на это предложение.

, несмотря на это предложение. В конце 10 января "Верховный суд" непризнанной республики таки назначил дату перевыборов.

Между тем Грузия: