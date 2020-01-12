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      На фоне беспорядков в Абхазии назначили дату перевыборов президента": что происходит

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      Протестующие в захваченной "администрации президента" Абхазии / РИА Фан

      В непризнанном государстве Абхазия, которая подконтрольна России, назначили дату "перевыборов президента". Дело в том, что в регионе уже несколько дней продолжаются масштабные протесты, – все из-за того, что ее жители не согласны с результатами предварительного голосования.

      Так, 12 января так называемая ЦИК непризнанной республики назначила дату перевыборов. До этого, 9 января парламент Абхазии проголосовал за обращение к "президенту" с предложением покинуть свой пост. О перевыборах в непризнанном государстве информирует ТАСС.

      К теме: Протесты в оккупированной Россией Абхазии: "администрацию президента" захватили вооруженные люди – фото

      22 марта решили назначить выборы. Проголосовали практически единогласно приняли это решение,
      – рассказал глава комиссии Тамаз Гогия.

      В "ЦИК" Абхазии говорят: с принятым решением не соглашаются, однако были вынуждены проголосовать именно так. Все потому, что признают соответствующий вердикт "Верховного суда" непризнанной республики.

      Что известно об Абхазии?
      Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Российская Федерация оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

      Почему Абхазию всколыхнули протесты:

      • В августе 2019 года там провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.
      • Его оппонент Алхас Квиниция в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.
      • Оппозиция оспорила результаты президентских выборов в суде, но там отклонили иск.
      • 9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна была рассматривать иск Квиниции, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав кассационной коллегии".
      • Похоже это стало толчком к более радикальным формам протеста.
      • Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.
      • Хаджимба отказался уходить с поста президента, несмотря на это предложение.
      • В конце 10 января "Верховный суд" непризнанной республики таки назначил дату перевыборов.

      Между тем Грузия:

      • Тщательно наблюдает за ситуацией;
      • Считает возникновение протестов свидетельством того, что Россия не может контролировать ситуацию в регионе;
      • В случае необходимости собираются использовать все возможные рычаги, чтобы подключить международное сообщество.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости Грузии Протесты в Абхазии Протесты
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