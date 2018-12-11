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      На фоне Керченского кризиса Турция взялась за строительство военной базы на Черном море

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      Турция построит военную базу на Черноморском побережье
      Турция построит военную базу на Черноморском побережье / Фото из открытых источников

      После инцидента с захватом украинских кораблей в Керченском проливе Россией Турция начала строительство военно-морской базы на Черноморском побережье.

      Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

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      Базу обустроят в 150 километрах от границы с Грузией в районе населенного пункта Сюрмене.

      Как отмечают в статье, план построить военный центр на Черном море приобрел особую актуальность именно после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и открытия "Турецкого потока".

      Что такое "Турецкий поток"?Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.

      Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.

      Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

      Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.

      Вместе с тем, пишут, что Турция якобы вынашивала эту идею еще со времен Холодной войны.

      Власти страны хотят, чтобы корабли военной базы патрулировали восточную часть Черного моря, мол, это будет стимулировать развитие всего северо-востока Турции.

      Что произошло в Керченском проливе?

      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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