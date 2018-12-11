На фоне Керченского кризиса Турция взялась за строительство военной базы на Черном море

После инцидента с захватом украинских кораблей в Керченском проливе Россией Турция начала строительство военно-морской базы на Черноморском побережье.

Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

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Базу обустроят в 150 километрах от границы с Грузией в районе населенного пункта Сюрмене.

Как отмечают в статье, план построить военный центр на Черном море приобрел особую актуальность именно после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и открытия "Турецкого потока".

Что такое "Турецкий поток"?Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.



Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.



Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.



Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.

Вместе с тем, пишут, что Турция якобы вынашивала эту идею еще со времен Холодной войны.

Власти страны хотят, чтобы корабли военной базы патрулировали восточную часть Черного моря, мол, это будет стимулировать развитие всего северо-востока Турции.

Что произошло в Керченском проливе?



25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.