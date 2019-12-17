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      На фоне митингов под Радой центр Киева застрял в заторах: карта

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      В центре Киева образовались огромные пробки / rbc.ua

      Под стенами Верховной Рады во вторник, 17 декабря, состоялось сразу несколько акций протеста, на которых собрались тысячи людей. Из-за этого в центре Киева образовались длиннющие пробки.

      Акции протеста проходят под зданием Верховной Рады и в правительственном квартале, но пробки растянулись далеко за их пределы.

      Важно: Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

      В частности, почти полностью стоят Воздухофлотский проспект, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, а также улицы Михайловская и Институтская.

      Карта пробок в Киеве: смотрите фото

      Что известно о столкновениях под Верховной Радой? Вблизи Верховной Рады произошло несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией. В результате конфликта пострадали двое правоохранителей, журналисты и один протестующий.

      В ходе столкновений был слышен взрыв, от которого повылетали окна отеля "Киев", где проживают народные депутаты Украины. Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Столкновения под Радой Новости Киева Верховная Рада Протесты
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