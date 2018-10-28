На фоне секс-скандала: в HBO появился консультант для эротических сцен 18+

Знаменитый канал HBO после бурного секс-скандала и женского движения против домогательств #MeToo нанял консультанта необычного направления. Теперь такой человек будет становиться посредником между продюсером и актерами и помогать в координировании сексуальных сцен.

Об этом сообщают Rolling Stone.

На такой необычный шаг канал HBO решил пойти первым. Если сериалы "Настоящая кровь" и "Рим" были на грани рейтинга R, то есть содержали элементы жестокости, обнаженности тел и кадры с приемами наркотических веществ, то знаменитая лента "Игра престолов" смогла поразить всех. Первый сезон фэнтезийного сериала содержал почти порнографические сцены.

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Но после последних скандальных событий в Голливуде, руководство канала наняло временного консультанта, который работал над сериалом "Двойка" (2017-2018). В нем рассказывается о становлении порноиндустрии в Нью-Йорке в 1970-х годах. Изначально услуги консультанта пригодились на съемках второго сезона, когда главная героиня испытывала дискомфорт во время съемок интимных сцен.

Но эксперимент оказался настолько удачным, что в HBO решили оставить такого координатора на постоянной основе. Его задача будет заключаться в налаживании связей между актерами и съемочной командой сериала, а также съемка всех эротических сцен с их участием. Консультант также будет пересматривать сценарии, принимать участие в обсуждении съемок интимных сцен и все будет обсуждать с актерами, предварительно взяв у них разрешение на проведение интимной съемки.

Смотрите трейлер второго сезона сериала "Двойка":