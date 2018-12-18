15:25
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, 17 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сегодня
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      На форме украинской футбольной команды появился портрет Зиброва: видео

      111 Читати новину українською
      Павел Зибров
      Павел Зибров / Tv.ua

      У футбольного клуба "Николаев", который выступает в Первой лиге Украины, на форме появилось изображение Павла Зиброва со словами его песни "Мертвые пчелы не гудят".

      Идею разместить изображение украинского певца "Николаев" взял у ирландского клуба "Богемианса", которые на своей форме разместили портрет Боба Марли. Знаменитый певец когда-то выступал на местном стадионе.

      Читайте также: Украинский футбольный клуб готов разместить изображение Павла Зиброва на своей форме

      Портрет Зиброва появится на форме, поскольку соответствующее предложение собрало нужное количество лайков в Twitter-аккаунте команды с юга Украины.

      Сам Зибров вместе с букмекерской конторой "Фаворит спорт" записал видео, в котором представил новую футболку "Николаева".

       

       

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вимираючі міста: росіяни припинили підтримувати Донбас навіть для картинки
      сегодня , 15:00 Вимираючі міста: росіяни припинили підтримувати Донбас навіть для картинки
      Олексій Чибісов 1369
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      сегодня , 14:00 Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Денис Бігус 145
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ
      сегодня , 12:03 В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ
      Ольга Черненко 749
      Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      сегодня , 11:00 Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      Віталій Дейнега 332
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Теннис: Хуан-Мартин Дель Порто в третий раз торжествовал в столице США
       5 августа 2013 , 09:48
      Игроки "Шахтера" составили компанию Месси в символической сборной ЛЧ по версии УЕФА
       6 ноября 2014 , 21:57
      Полузащитник "Зари": Предлагали российское гражданство, но я отказался
       25 июля 2015 , 11:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук