На форме украинской футбольной команды появился портрет Зиброва: видео

У футбольного клуба "Николаев", который выступает в Первой лиге Украины, на форме появилось изображение Павла Зиброва со словами его песни "Мертвые пчелы не гудят".

Идею разместить изображение украинского певца "Николаев" взял у ирландского клуба "Богемианса", которые на своей форме разместили портрет Боба Марли. Знаменитый певец когда-то выступал на местном стадионе.

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Портрет Зиброва появится на форме, поскольку соответствующее предложение собрало нужное количество лайков в Twitter-аккаунте команды с юга Украины.

Сам Зибров вместе с букмекерской конторой "Фаворит спорт" записал видео, в котором представил новую футболку "Николаева".

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