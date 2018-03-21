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На Франковщине малышей в детском саду кормили испорченными продуктами с фекалиями мышей: видео

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Родителей возмутила антисанитария на кухне детского сада
Родителей возмутила антисанитария на кухне детского сада / Фото из открытых источников

В селе Яблонька, что на Франковщине, родители решили самостоятельно проинспектировать детский сад "Эдельвейс" из-за жалоб детей на боли в желудке.

Оказалось, что детей кормили продуктами, у которых закончился срок годности, пишет ТСН.

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Мама ребенка, который ходил в упомянутый детсад, Иванна Лешко рассказала, что дети жаловались на боли в животе и диарею. Впоследствии одна из работниц заведения призналась, что на кухне – антисанитарные условия.

К председателю родительского комитета поступил анонимный звонок от сотрудницы из садика. Сказала, что они боятся за наших детей. Рассказали, что в рисе были мышиные фекалии, просто боялись за то, как дети вообще ночь переночуют,
– отметила Иванна.

Поэтому родители решили собственными силами проинспектировать детский сад.

"В крупах и муке полно мышиных фекалий, крупы просроченные. Чай, который дают детям, просроченный. Он 2015 года, срок годности 24 месяца", – рассказала другая мама.

Просроченными оказались кисель и макаронные изделия. Также родители отмечают, что продукты хранятся в неподходящих условиях – в недостроенной части детсада на втором этаже.

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"Мы отдаем своих детей в садик. Думаем, что они находятся в хороших условиях и питаются свежими продуктами. А их там травят. Вы даже не представляете, в каких условиях хранятся продукты. Мыши, как лошади, выпадают из гречки", – жалуется Иванна Лешко.

Видео родительской инспекции детсада "Эдельвейс"

Медсестра детского сада, которая отвечает за рацион детей, прокомментировать ситуацию отказалась. А заведующая заведения взяла отпуск.

Богородчанская районная администрация создала комиссию для изучения качества питания детей во всем районе, которая должна представить отчет до сентября 2018 года. Вместе с тем, в саду "Эдельвейс" из-за скандала уже уволили всех ответственных за инцидент лиц.

Заключение комиссии на основе выезда и выводов проверки работниками Госпродспотребслужбы и в соответствии с протоколом комиссии: уволить всех трех работников – заведующую детсада, медсестру и заведующую складом – сегодняшним числом; устранить выявленные нарушения в саду и проверить состояние питания во всех образовательных учреждениях района,
– сообщила депутат областного совета Мария Рудык.

Временно детсад закрыли из-за мероприятия по дератизации.

Теги: Новости Украины Скандал Дети Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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