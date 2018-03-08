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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Франковщине замерз уникальный водопад: невероятные фото

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На Тлумаччине в селе Исаков замерз уникальный травертиновый водопад "Девичьи слезы".

Об этом пользователь Михаил Ковтун написал в сообществе "Тлумаччина туристическая".

Основа водопада – мох, который сотнями лет рос, отмирал, каменел и брал участие в появлении следующих поколений этого же мха.

По легенде, когда-то давно эти земли напало войско татар, они грабили и жгли села, убивали жителей, а девушек брали в плен, чтобы позже продать в рабство.

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Однажды, переправляясь через Черный лес, татары остановились у Днестра, чтобы отдохнуть. Пленные девушки решили, что лучше умереть на своей земле, чем жить в неволе. Они незаметно выбрались на скалу и бросились с нее вниз.

С тех пор со скалы начали капать капли воды, которые со временем превратились в небольшой водопад как знак большого горя и невероятной преданности родной земле.

Теги: LifeStyle Путешествия Фотоновости
Источник: 24 Канал
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