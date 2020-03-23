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      На фронт отправили тысячу тестов на коронавирус Covid-19: каким будет карантин для военных

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      Накануне на Донбасс отправили тысячу наборов для проверки наличия коронавируса: как экспресс-тестов, так и более глубоких анализов. Сейчас они уже на Донбассе, а военные станут первыми в Украине, кого массово проверят превентивно – то есть даже тех, кто пока не имеет симптомов. В течение этой недели военные медики соберут весь биологический материал и отправят его в лаборатории.

      К тому же, на передовую отправили защитные костюмы и защитные маски для медиков. Фонд "Вернись живым" активно помогает военным, в том числе и с масками, антисептиками, защитными костюмами и тестами на Covid-19. О карантине на фронте и проверку военных на коронавирус – в комментарии 24 канала рассказала руководитель военного отдела фонда Наталья Калмыкова.

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      ► Карантин

      По ее словам, карантин в армии однозначно возможен. Более того, именно благодаря тому, что армия имеет свою определенную иерархию и структуру, ограничить движения проще чем в гражданских. И это уже делают.

      Очень эффективно работает медицинская служба. От начальника медицинской службы ООС и заканчивая медиками непосредственно в подразделениях – они постоянно проводят контроль температуры и состояния бойцов, постоянно напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности,
      – отметила Калмыкова.

      Проверка на коронавирус Covid-19

      Однако все равно, есть те должности, которые предусматривают перемещение, в частности, те же медики. Люди, которые перемещаются – это и есть потенциально группа, которая может быть суперрознощиком. Человек может быть без симптомов, но уже заражен, и разносить вирус по фронту.

      "Наша задача – найти таких людей и предотвратить разнос. Существуют определенные протоколы Минздрава относительно того, что необходимо совершать в случае выявления инфицированного пациента. По этому же протоколу и будет действовать медицинская служба ООС. Мы надеемся, что 23 – 24 марта мы уже начнем первые заборы материала, затем они будут направлены в лабораторию, и будет проведен уже непосредственно анализ на ПЦР-аппарате", – отметила руководитель военного отдела фонда "Вернись живым".

      Она добавила, что все это должны сделать уже в ближайшие дни. "Не хочу загадывать наперед, но мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы максимально ускорить эту логистику", – пояснила Калмыкова.

      ►Изоляция

      Для военных, имеющих респираторные симптомы, уже предусмотрены места для изоляции. Сейчас такие пациенты случаются, но это не массовое явление.

      Ротация

      "Насколько мне известно, ротации сейчас приостановлены на неопределенный срок", – отметила Калмыкова.

      Смотрите видео разговора с Натальей Калмыковой по карантину на Донбассе

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Волонтеры Война на Донбассе
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