13:55
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      На фронте бойцы ВСУ отработали технику боя с использованием ракетного вооружения: видео

      127 Читати новину українською

      Кроме непосредственных боевых действий украинские армейцы проводят постоянные учения. В том числе – в зоне боевых действий да еще и с использованием высокоточного ракетного вооружения.

      Воины ООС отработали сценарий вторжения авиации РФ –  украинские военные ожидали воздушное нападение противника с южного, юго-восточного и восточного направлений.

      Читайте также: В Одессу привезли 35 военных джипов Hummer для ВСУ

      Так, 4 самолета и 2 коптера ворвались в воздушное пространство Украины с территории России – такова легенда боевых учений, прошедших на побережье Азова. Тем более, всего неделю назад россияне здесь устраивали открытые провокации.

      Командувач ООС дав завдання військовим ЗСУ
      Командующий ООС дал задание военным ВСУ

      "В 20 километрах от государственной границы Украины, которая располагается в Донецкой области, наводились самолеты – стратегические бомбардировщики ТУ-160. Осуществлялось с помощью самолета управления А-50. Это вооруженные силы Российской Федерации, которая хочет повлиять на украинцев и их сознание, показывая что здесь идет горячая фаза ведения боевых действий", – ответил командующий ООС Сергей Наєв.

      Сергій Наєв особисто контролював навчання
      Сергей Наев лично контролировал обучение

      Кроме самих стрельб, отработали и перемещение боевых групп.

      К учениям привлекли зенитный комплекс С-300, в котором дальность поражения до 75 километров. Впоследствии в бой вступили зенитно-ракетные комплексы 2С6, которые уничтожают средства воздушного нападения до 12 километров.

      Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей зенитными автоматами и крылатыми ракетами,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

      Однако ребята откровенно радуются, что с начала войны наконец "Тунгуска" впервые отстрелялась из ракетного канала.

      Как прошли сутки на фронте?
      В течение суток 13 апреля пророссийские боевики 14 раз пренебрегли договоренностью о режиме прекращения огня и обстреляли украинских военных. Почти все вражеские обстрелы продолжались вблизи восточной части линии фронта, в частности под Новотроицким, возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Павлополя. ВСУ, к счастью, не понесли потерь. А вот враг поплатился – два оккупанта уничтожены, пять ранены.

      blog_ava
      8 сезон сериала "Игра престолов" – биография всех актеров
      сегодня
      1023
      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Оружие Сергей Наев Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Бунт і демарш підлеглих: вертикаль влади президента Порошенка розсипається?
      сегодня , 13:00 Бунт і демарш підлеглих: вертикаль влади президента Порошенка розсипається?
      Дмитро Гнап 235
      Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      сегодня , 12:00 Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      Світові Медіа 471
      "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      сегодня , 10:00 "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      Юлія Ліпенцева 216
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      сегодня , 09:07 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      4798
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сегодня , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 739
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Общины 4 областей просят Президента освободить Тимошенко
       24 апреля 2013 , 13:45 15
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Volkswagen объединяется с Microsoft
       2 октября 2018 , 13:45
      Как заменить камеру кругового обзора прибором за $5
       22 февраля , 08:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук