На фронте бойцы ВСУ отработали технику боя с использованием ракетного вооружения: видео

Кроме непосредственных боевых действий украинские армейцы проводят постоянные учения. В том числе – в зоне боевых действий да еще и с использованием высокоточного ракетного вооружения.

Воины ООС отработали сценарий вторжения авиации РФ – украинские военные ожидали воздушное нападение противника с южного, юго-восточного и восточного направлений.

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Так, 4 самолета и 2 коптера ворвались в воздушное пространство Украины с территории России – такова легенда боевых учений, прошедших на побережье Азова. Тем более, всего неделю назад россияне здесь устраивали открытые провокации.



Командующий ООС дал задание военным ВСУ

"В 20 километрах от государственной границы Украины, которая располагается в Донецкой области, наводились самолеты – стратегические бомбардировщики ТУ-160. Осуществлялось с помощью самолета управления А-50. Это вооруженные силы Российской Федерации, которая хочет повлиять на украинцев и их сознание, показывая что здесь идет горячая фаза ведения боевых действий", – ответил командующий ООС Сергей Наєв.



Сергей Наев лично контролировал обучение

Кроме самих стрельб, отработали и перемещение боевых групп.

К учениям привлекли зенитный комплекс С-300, в котором дальность поражения до 75 километров. Впоследствии в бой вступили зенитно-ракетные комплексы 2С6, которые уничтожают средства воздушного нападения до 12 километров.

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей зенитными автоматами и крылатыми ракетами,

– рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Однако ребята откровенно радуются, что с начала войны наконец "Тунгуска" впервые отстрелялась из ракетного канала.

Как прошли сутки на фронте?

В течение суток 13 апреля пророссийские боевики 14 раз пренебрегли договоренностью о режиме прекращения огня и обстреляли украинских военных. Почти все вражеские обстрелы продолжались вблизи восточной части линии фронта, в частности под Новотроицким, возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Павлополя. ВСУ, к счастью, не понесли потерь. А вот враг поплатился – два оккупанта уничтожены, пять ранены.