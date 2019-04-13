16:33
13 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 апреля
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      Вєсті.UA
      21:16, 12 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      На фронте с поличным попался комбат, который систематически тянул деньги из военных

      151 Читати новину українською
      Майора задержали при получении очередной взятки
      Майора задержали при получении очередной взятки / Facebook // Операция Объединенных Сил

      В зоне проведения операции Объединенных сил задержали командира батальона, который на протяжении долгого времени требовал у подчиненных военнослужащих взятки в обмен на якобы нарушения последними военной дисциплины.

      Операцию провели сотрудники военной прокуратуры вместе со Службой безопасности Украины 12 апреля во время получения майором очередной взятки. На этот раз в размере 4 тысяч гривен. Хотя из фото с места происшествия видно, что в своем кабинете комбат имел и валюту. Получил ли он ее в качестве взятки – не уточняется.

      Читайте также: На Донбассе умер раненый во время обстрела морпех

      "Установлено, что майор Ч. получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования по надуманным фактам нарушения воинской дисциплины, непривлечения к административной ответственности правами командования воинской части", – отметили в штабе ООС.

      Взяточника задержали и решают вопрос об объявлении ему подозрения. Также будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

       

      blog_ava
      Требую извинений от Зеленского: "киборг" без почки и желчного пузыря объявил голодовку
      сегодня
      728
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Коррупция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      сегодня , 16:00 Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      Віталій Дейнега 39
      Українці проклинатимуть будь-якого президента
      сегодня , 15:00 Українці проклинатимуть будь-якого президента
      Артем Овдієнко 698
      Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється
      сегодня , 12:01 Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється
      Олексій Чибісов 3007
      Купить квартиру до выборов: что с рынком недвижимости перед вторым туром
      сегодня , 10:41 Купить квартиру до выборов: что с рынком недвижимости перед вторым туром
      266
      Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус
      сегодня , 08:59 Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус
      Артем Овдієнко 4467
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В зоне ООС на Донбассе задержали "туриста" из России, который снимал позиции военных
       12 августа 2018 , 11:09
      Стало известно, когда выйдет новое поколение Skoda Octavia
       29 декабря 2018 , 16:16
      В Харькове создали оргкомитет, который подготовит завку на проведение Суперкубка УЕФА 2021
       30 декабря 2018 , 13:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук