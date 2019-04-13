На фронте с поличным попался комбат, который систематически тянул деньги из военных

В зоне проведения операции Объединенных сил задержали командира батальона, который на протяжении долгого времени требовал у подчиненных военнослужащих взятки в обмен на якобы нарушения последними военной дисциплины.

Операцию провели сотрудники военной прокуратуры вместе со Службой безопасности Украины 12 апреля во время получения майором очередной взятки. На этот раз в размере 4 тысяч гривен. Хотя из фото с места происшествия видно, что в своем кабинете комбат имел и валюту. Получил ли он ее в качестве взятки – не уточняется.

Читайте также: На Донбассе умер раненый во время обстрела морпех

"Установлено, что майор Ч. получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования по надуманным фактам нарушения воинской дисциплины, непривлечения к административной ответственности правами командования воинской части", – отметили в штабе ООС.

Взяточника задержали и решают вопрос об объявлении ему подозрения. Также будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.