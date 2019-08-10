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      На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото 24 каналу

      На тижні, що минає, детективи НАБУ провели перші затримання у справі схеми "Роттердам+". Підозри оголошені шістьом фігурантам однією з найскандальніших історій епохи президентства Петра Порошенка.

      Через два з половиною роки слідства силовики все ж прийшли за людьми, які впроваджували сумнівну методику формування ціни на вугілля для українських ТЕС. "Роттердам+", в трактуванні правоохоронців, завдала державі збитків на суму в майже 19 мільярдів. І вкрай сумнівно, що така схема була б можливою без протекції на найвищому рівні.

      Подробиці: Чи можна притягнути до відповідальності Порошенка по справі "Роттердам+"?

      В п'ятницю, 9 серпня очільник НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде у справі “Ротердам+” викликаний на допит Порошенко, ухилився від прямої відповіді, мовляв, поживемо — побачимо. Але й без цієї історії, у Петра Олексійовича є за що хвилюватися. Кримінальні справи проти попереднього глави держави ростуть як гриби після дощу.

      Днями Порошенко чартерним рейсом з Рас-ель-Хайма (ОАЕ) повернувся в Україну, яку залишив ще 28 липня. Саме в день його прильоту на Батьківщину стало відомо про те, що Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило чергову справу, де головним фігурантом є Петро Олексійович. Слідчі ДБР з'ясовуватимуть, чи не порушував в 2018 році на той момент чинний президент Порошенко закон, вирушаючи на мальдівський відпочинок з сім'єю, використовуючи "липові документи".

      Нагадаємо, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Схеми", таємна відпустка Порошенка тривала з 1 по 8 січня 2018 року. Президент нібито знімав розкішний будинок під псевдонімом Петро Інкогніто, а обійшовся відпочинок мінімум в 500 тисяч доларів. Припускається, що тоді Порошенко летів на приватному літаку разом з сімома пасажирами і президентською охороною і є підозра, що зазначені особи не проходили паспортний контроль і подорожували під іншими іменами.

      На численні запити представників ЗМІ повідомляємо: ДБР розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього президента України, – заявили днями в Держсбюро. – Слідчі ДБР перевірять інформацію про організацію колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Крім того, буде з'ясовано можливе внесення посадовими особами державних митних і прикордонних органів в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону.


      Петро Порошенко відповість за "Роттердам+"?

      Ініціатором "мальдівської справи" виступив екс-заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов, який після недавнього повернення в Україну з Австрії штампує заяви в різні силові відомства проти Порошенка як гарячі пиріжки. Опальний екс-чиновник каже, що його мета одна – покарати колишню "злочинну владу на чолі з Порошенком". Щоправда, так думають не всі. В оточенні "екса" переконані, що своєю бурхливою діяльністю Портнов хоче вислужитися перед новою владою і... отримати посаду генпрокурора. "Просто так навіть дощ з неба не падає. Портнов – це не той персонаж, який буде грати роль Робін Гуда. Він мітить в крісло Луценка і, "наїжджаючи" на Петра Олексійовича, намагається всіляко вислужитися перед Зеленським", – зазначає "off record" один з діючих нардепів від БПП.

      До речі, тему "Портнов-генпрокурор" підхопив і ключовий кандидат на пост лідера фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Нардеп заявив, що у Портнова немає ніяких шансів отримати ключі від кабінету глави ГПУ. У відповідь Портнов заявив наступне:

      Скандально відомий спецпредставник Порошенка в партії "Слуга народу" Арахамія, незважаючи на те, що його ніхто про це не питав, для чогось заявив, що у Портнова немає шансів отримати посаду генерального прокурора. Я не потребую шансів і посад і для недалеких повторюю двадцять п'ятий раз, що не планую працювати на державній службі.

      Пояснення експерта: Кому вигідні справи проти Порошенка у ДБР

      Повернімося, втім, до Порошенка, а, точніше, перипетій навколо нової кримінальної справи. В офісі "Європейської Солідарності" свіже провадження, яке стосується відпочинку ПОП на Мальдівах прокоментували наступним чином: "На Портнова і його "хлопчиків за викликом" з ДБР, яке цей відомий соратник Януковича отримав у концесію від нової влади, чекає велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їх хворій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних "розслідувань", які штампує їх загальний конвеєр".

      Сам екс-президент раніше неодноразово стверджував, що їздив виключно по справжніх документах, втім, розставити всі крапки над "і" в цій історії не завадить. Хоча... Будемо відверті, все це більше схоже на сюжет для комедійного фільму, ніж на "фундамент" для серйозного розслідування. Тим більше, що серйозних справ у Порошенка і без того вистачає.

      З високою часткою вірогідності можна говорити, що "мальдівська справа" не матиме ніякого результату. Деякі експерти вважають, що вона створена з однією лише метою – "підмочити" репутацію Порошенка на Заході, де, за чутками, екс-президент заручився гарантіями недоторканності. Існує й інша думка. Мовляв, піднімаючи за допомогою кримінальних справ інформаційну хвилю, на гребені якої – Порошенко нібито грубий порушник закону, гарантом якого він повинен був бути, створюється гостро негативний імідж не тільки екс-президента, але і його "Європейської Солідарності", а попереду, не варто забувати, нас чекають планові або позачергові місцеві вибори.


      Андрій Портнов хоче повернутися у велику політику 

      Тим часом, у політичних колах активно обговорюють недавню зустріч Порошенка і Коломойського. Хвилю розігнав неодноразово згаданий вище Портнов, який написав у себе в Facebook пост-звернення до Порошенка такого змісту:

      За моїми даними, понад місяць тому ви чогось зустрічалися з Ігорем Коломойським. Поясніть, чи був такий факт, що вас привело на цю зустріч, чия це була ініціатива, про що ви говорили і чому Коломойський вас вже більше місяця не критикує?

      Порошенко питання Портнова залишив без уваги, а ось Коломойський, не розкриваючи, щоправда, предмета розмови, факт зустрічі з екс-президентом підтвердив. Більш того, в кулуарах подейкують, що останнім часом опальний олігарх не те, що не критикує Порошенка, а навпаки – все частіше говорить про його досягнення на президентському посту. Тому, можна прийти до висновку, що Порошенко шукав, і, схоже, знайшов собі "дах" у вигляді Коломойського.

      А "кришувати" є що. Нова "мальдівська справа" – лише крапля в морі кримінальних проваджень щодо ПОП. Про перші дві відкриті справи стало відомо ще в травні. Нагадаємо коротенько їх фабулу. Перша справа стосувалася ймовірної держзради Порошенка. Заяву в ДБР подав Портнов. Він стверджує, що президент як головнокомандуючий в листопаді 2018 року навмисне послав кораблі в Керченську протоку, де наших моряків обстріляли і взяли в полон росіяни. Зроблено це нібито було заради створення провокації, яка б виправдала введення воєнного стану. А він в свою чергу був покликаний скасувати і відкласти на більш пізній термін вибори президента-2019.

      У цих діях Портнов угледів відразу три кримінальні статті: насильницькі дії по захопленню держвлади, державну зраду і перевищення службових повноважень. За всіма трьома статтями справу відкрито.

      Другу справу ініціювала антикорупційна прокуратура (САП). Вона була порушена за заявою екс-нардепа Дмитра Крючкова.

      У 2017 році Крючкова звинуватили в розкраданнях в "Запоріжжяобленерго", і згодом близько року колишній нардеп провів у слідчому ізоляторі. Цікаво, що з СІЗО Крючков вийшов 22 квітня поточного року – на наступний день після другого туру президентських виборів. А вже 22 травня САП зареєструвала чотири кримінальні провадження на підставі заяв Крючкова. Цьому передував особистий прийом Крючкова у глави САП Назара Холодницького.

      Справа стосується планів приватизації компанії "Центренерго". За словами Крючкова, мала місце злочинна схема, яку "кришував" Петро Порошенко і близький до нього нардеп Ігор Кононенко, в результаті якої відбулося розкрадання держкоштів на суму 6 мільярдів гривень.

      24 травня в ДБР надійшла чергова заява Портнова і відразу ж було розпочато розслідування за фактом легалізації Порошенком злочинних доходів через офшори на суму 300 мільйонів доларів – під час продажу заводу "Кузня на Рибальському".

      27 травня відомство прийняло від Портнова ще одну заяву – про відмивання коштів та ухиленні від сплати податків. Мова йде про купівлю телеканалу "Прямий" через екс-регіонала Володимира Макеєнка.

      В цілому, проти Порошенка різними силовими структурами розслідується більш як десять справ. А тим часом опальний Портнов уже анонсував, що кримінальні провадження найближчим часом чекають не тільки екс-главу держави. Щільно спілкуватися зі слідчими в найближчому майбутньому ризикують екс-заступник голови АП Олексій Філатов, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін, нардеп Сергій Пашинський, спікер Андрій Парубій і один з найближчих соратників Порошенко – Ігор Кононенко.

      Тобто, далі — буде...

      Що далі? Парламентські вибори-2019: як Зеленський сплутав всім карти і чому Порошенка ще рано забувати

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      10 августа
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      Автор: Наталья Ромашова
      Теги: Новости политики Дмитрий Крючков Государственное бюро расследований САП НАБУ Игорь Коломойский Петр Порошенко Публикации
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