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На Гавайях уже месяц продолжается извержение вулкана: из-за лавы есть угроза для эвакуации

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Фото извержения вулкана на Гавайях
Фото извержения вулкана на Гавайях / Фото из открытых источников

На Гавайях состоянию на 28 мая продолжается извержение вулкана Килауэа, лава из которого приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова. Геологи сообщили об увеличении подземного давления и предупредили об угрозе мощного извержения.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на местную власть.

Отмечается, что лава вытекает из нескольких десятков разломов, которые образовались неподалеку от кратера вулкана. В то же время на острове начали появляться большие расколы в земле глубиной в десятки метров.

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Лава уже уничтожила более 80 зданий на острове. Опасность представляют также токсичные газы из вулкана, которые накапливаются в воздухе.

Ранее из-за усиления извержения вулкана геологическая служба США объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях, который означает, что большое извержение является неизбежным.

В геологической службе предупреждают, что активность вулкана может усилиться "в любой момент" и будет сопровождаться новыми выбросами пепла и взрывами возле кратера.

Смотрите видео извержение вулкана Килауэа на Гавайях:

Напомним, извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось еще в начале мая, так что продолжается почти месяц. В связи с этим МИД Украины опубликовало рекомендацию гражданам не посещать Гавайи.

Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия извержение вулкана
Источник: 24 Канал
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