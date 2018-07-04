На главном пляже Одессы забил огромный гейзер из грязи: красноречивое видео
На одном из пляжей в Аркадии в Одессе отдыхающие заметили большой серый гейзер из грязи, который начал бить из-под воды. Он возник из-за особенностей ливневой канализации и залил песок на пляже.
Соответствующую запись обнародовал Александр Шишлянников на своей странице в Facebook.
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"Сегодня плавать не буду, наверное", – с иронией подписал видео мужчина.
Отмечается, что гейзер возник из-за того, что ливневая канализация выходит прямо в море. Впоследствии, к побережью приехали сотрудники Украинского научного центра экологии моря и взяли пробы для мониторинга состояния акватории.
На пляже после непогоды накопилось много водорослей, а в прибрежной зоне скопились нечистоты, смываемые дождем.