На горной шахте в России произошел пожар: в ловушке под землей оказались люди

В российском городе Соликамск, в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остаются заблокированными под землей.

Об этом информирует ТАСС.

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Пожар возник на отметке 340 метров. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих,

– сообщил источник информагентства.

В шахте наблюдается сильное задымление. Известно, что в момент возникновения пожара в шахте велись работы по бетонированию, ими занималась подрядная организация.



В шахте – сильное задымление

Сейчас российские спасатели пытаются установить судьбу девяти рабочих, с которыми отсутствует связь.

"Спасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть 10 метров. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет", – сообщили в российском МЧС.



Пожар на шахте продолжается уже 6 часов

Впоследствии появилась информация о взрыве метана в шахте, однако российские экстренные службы ее опровергли.

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Известно, что операция по спасению заблокированных горняков не прекратят с наступлением ночи. В районе ее проведения дежурят девять "скорых", а городские реанимации – наготове.



Продолжается спасательная операция

С пожаром справиться пока не удается. Известно также, что у каждого горняка есть индивидуальный самоспасатель – баллон с воздухом, которого хватит на час. Его надо будет открыть, когда на глубине 350 метров закончится основной воздух.