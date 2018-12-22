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      На горной шахте в России произошел пожар: в ловушке под землей оказались люди

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      Пожар на шахте в Соликамске
      Пожар на шахте в Соликамске / Telegram-канал Mash

      В российском городе Соликамск, в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остаются заблокированными под землей.

      Об этом информирует ТАСС.

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      Пожар возник на отметке 340 метров. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих,
      – сообщил источник информагентства.

      В шахте наблюдается сильное задымление. Известно, что в момент возникновения пожара в шахте велись работы по бетонированию, ими занималась подрядная организация.

      шахта росія солікамськ
      В шахте – сильное задымление

      Сейчас российские спасатели пытаются установить судьбу девяти рабочих, с которыми отсутствует связь.

      "Спасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть 10 метров. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет", – сообщили в российском МЧС.

      пожежа Солікамськ Росія шахта
      Пожар на шахте продолжается уже 6 часов

      Впоследствии появилась информация о взрыве метана в шахте, однако российские экстренные службы ее опровергли.

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      Известно, что операция по спасению заблокированных горняков не прекратят с наступлением ночи. В районе ее проведения дежурят девять "скорых", а городские реанимации – наготове.

      РФ Росія Солікамськ пожежа
      Продолжается спасательная операция

      С пожаром справиться пока не удается. Известно также, что у каждого горняка есть индивидуальный самоспасатель – баллон с воздухом, которого хватит на час. Его надо будет открыть, когда на глубине 350 метров закончится основной воздух.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар Новости России Аварии на шахтах
      Источник: 24 Канал
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