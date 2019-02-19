На горнолыжном курорте Львовщины произошел масштабный пожар в гостинице
В гостинице "Терем" в поселке Славское, что во Львовской области, в ночь против 19 февраля произошел пожар. 18 человек успели эвакуировать, в результате инцидента никто не пострадал.
Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров четырехэтажного здания с мансардой, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Ликвидировать пожар пытались 6 часов – с полуночи до шести часов утра.
Жертв и пострадавших нет.
Что делать при пожаре – читайте в материале 24 канала.
Источник: 24 Канал
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