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      На горнолыжном курорте Львовщины произошел масштабный пожар в гостинице

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      Огонь охватил тысячу "квадратов" (иллюстративное фото)
      Огонь охватил тысячу "квадратов" (иллюстративное фото) / ГСЧС

      В гостинице "Терем" в поселке Славское, что во Львовской области, в ночь против 19 февраля произошел пожар. 18 человек успели эвакуировать, в результате инцидента никто не пострадал.

      Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров четырехэтажного здания с мансардой, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

      Читайте также: В Одессе сожгли автомобиль активиста Александра Бабича

      Ликвидировать пожар пытались 6 часов – с полуночи до шести часов утра.

      Жертв и пострадавших нет.

      Что делать при пожаре – читайте в материале 24 канала.

      Как вести себя во время пожара: основные правила

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      Теги: Новости Украины Новости Львова ГСЧС Пожар
      Источник: 24 Канал
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