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На грани выживания: как уникальный город на Львовщине чахнет от олигархического бизнеса

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Центральная власть и олигархи уничтожают украинские города. Выкачивают максимум ресурсов, загрязняют окружающую среду, уничтожают инфраструктуру, а расплачиваться не планируют. Очередная жертва – Борислав Львовской области. Это уникальный город, который расположен на месторождении черного золота, однако, он приходит в упадок.

Город перенасыщен нефтью, ведь она бесхозяйственно течет по улицам и загрязняет окружающую среду. В почвах тяжелые металлы, вода считается непригодной, а воздух насыщен взрывоопасным газом, который выделяет нефть.

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Буквально на газовой бочке живут некоторые местные жители. И каждый день рискуют своей жизнью. В общем, десятки, а то сотни тысяч кубометров газа вылетают в воздух Борислава ежедневно. Хотя таким можно отапливать дома.


Борислав перенасыщен нефтью

Мы же не хотим, чтобы нам даром тот газ давали. Мы готовы за него платить по себестоимости, или какой-то цене, которая выгодна этой "Укрнафте", только бы он не загрязнял воздух, а давал пользу людям,
– отметила депутат Бориславского горсовета от фракции "Объединение "Самопомич" Любовь Голубицкая.

"Укрнафта", которая занимается добычей в Бориславе еще и разрушает инфраструктуру города. В частности, тяжелая техника предприятия разбивает дороги, водители – возмущены.

У местной общины терпение таки лопнуло. Люди перекрывают дорогу и останавливают технику "Укрнафты".

Транспорт "Укрнафты" каждый день эксплуатирует наши дороги,
– отметила жительница Борислава.

Под давлением людей "Укрнафта" обещает оплатить ремонт дороги частично. Однако самая большая проблема не решена, компания может повлечь экономический коллапс в Бориславе. Планирует перерегистрироваться в другую область и перестанет платить налоги в местный бюджет. Община бьет тревогу, ведь бюджет города уменьшится почти вдвое.


Тяжелая техника предприятия разбивает дороги

"Налог на доходы физических лиц в местном бюджете играет очень важную роль. Я без преувеличения могу спрогнозировать, что будет очень непросто и городскому совету Борислава, и всем жителям города выстоять в этой сложной ситуации", – отметил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Любомир Зубач.

Однако центральная власть игнорирует проблемы общества.

Мы должны требовать, чтобы государство в лице уполномоченных органов, вмешалось и не допустило действий государственного предприятия, которые могут причинить существенный вред общине,
– заявил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Любомир Зубач.

Народный депутат Олег Березюк добавил, что украинское государство богато ресурсами и качественными людьми, но из-за пошлого, преступного бандитского управления, которое сегодня находится в руках олигархических кланов, эта земля страдает.

Остановим беспредел власти и олигархов вместе.

Теги: Новости Украины Новости Львова Энергетика Укрнафта Самопомич
Источник: 24 канал
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