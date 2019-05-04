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      На границе между миром и войной: в Мариуполе торжественно отмечали День пограничника

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      Мариуполь никогда не был на границе, но военные действия внесли свои коррективы. Теперь там есть граница между миром и войной, и этот рубеж защищают пограничники. В городе 2 мая состоялись торжественные мероприятия по случаю их профессионального праздника – Дня пограничника.

      В день профессионального праздника военные Донецкого пограничного отряда демонстрировали горожанам технику, благодаря которой защищают границы Украины

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      "Хорошая техника. Есть и наши, и иностранные образцы. Это неплохая безопасность", – прокомментировали местные жители Сергей и Алексей.

      день прикордонника маріуполь
      День пограничника в Мариуполе

      день прикордонника Маріуполь
      На день пограничника демонстрировали технику

      день прикордонника Маріуполь
      Были и украинские, и иностранные образцы

      день прикордонника Маріуполь
      Выставка оружия

      Пограничников, патрулирующих на суше, трудно представить без собаки. Поэтому на празднике и верный товарищ – Делайт. Обонянием он легко находит оружие и взрывчатку.

      день прикордонника Маріуполь
      Пес-пограничник Делайт

      Пограничники радуются гостям праздника, которые пришли, чтобы просто сказать им "спасибо". И искренне верят, что вскоре украинские временно оккупированные территории вновь вернутся в состав страны.

      Настроение, конечно, хорошее, но в то же время не оставляем мыслей о том, что война продолжается, о том, что главным праздником для нас все-таки станет день победы Украины над врагом. День, который мы всеми силами стараемся приблизить с военнослужащими из состава Объединенных сил,
      – подчеркнула пресс-офицерка Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

      день прикордонника Маріуполь
      Валерия Карпиленко

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Госпогранслужба Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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