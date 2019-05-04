На границе между миром и войной: в Мариуполе торжественно отмечали День пограничника

Мариуполь никогда не был на границе, но военные действия внесли свои коррективы. Теперь там есть граница между миром и войной, и этот рубеж защищают пограничники. В городе 2 мая состоялись торжественные мероприятия по случаю их профессионального праздника – Дня пограничника.

В день профессионального праздника военные Донецкого пограничного отряда демонстрировали горожанам технику, благодаря которой защищают границы Украины

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"Хорошая техника. Есть и наши, и иностранные образцы. Это неплохая безопасность", – прокомментировали местные жители Сергей и Алексей.



День пограничника в Мариуполе



На день пограничника демонстрировали технику



Были и украинские, и иностранные образцы



Выставка оружия

Пограничников, патрулирующих на суше, трудно представить без собаки. Поэтому на празднике и верный товарищ – Делайт. Обонянием он легко находит оружие и взрывчатку.



Пес-пограничник Делайт

Пограничники радуются гостям праздника, которые пришли, чтобы просто сказать им "спасибо". И искренне верят, что вскоре украинские временно оккупированные территории вновь вернутся в состав страны.

Настроение, конечно, хорошее, но в то же время не оставляем мыслей о том, что война продолжается, о том, что главным праздником для нас все-таки станет день победы Украины над врагом. День, который мы всеми силами стараемся приблизить с военнослужащими из состава Объединенных сил,

– подчеркнула пресс-офицерка Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.



Валерия Карпиленко