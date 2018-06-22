На границе поймали украинцев, которые хотели перевезти в Россию автозапчасти и много яиц

На Луганщине пограничники задержали 5 украинцев, которые двумя автомобилями везли товары в Россию. Злоумышленники пытались перевезти в РФ автозапчасти для автомобилей и большое количество куриных яиц.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"На расстоянии 50 м от границы, в районе населенного пункта Рассыпное Луганской области, правоохранители остановили два автомобиля "УАЗ". Ними 5 граждан Украины пытались перевезти через государственную границу РФ автозапчасти для автомобилей в ассортименте и большое количество куриных яиц", – рассказали пограничники.

Лица задержаны, устанавливаются детали правонарушения. А товар будет передан установленным порядком сотрудникам ДФС Украины в Луганской области.