На границе с Беларусью и Молдовой обнаружили два автомобиля номера которых имели несоответствие

Государственная пограничная служба обнаружила на границе с Беларусью и Молдовой два автомобиля, идентификационные номера которых имели несоответствие или были уничтожены.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что одну из машин остановили вечером, 6 июля, пограничники Житомирского отряда на украинско-белорусской границе.

Номер кузова автомобиля не отвечал записям в регистрационных документах. На автомобиле "Форд Мондео" намеревался въехать в Украину через пункт пропуска "Вильча" 54-летний гражданин Республики Беларусь,

– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по данному факту иностранца привлекли к ответственности за нарушение статьи 121-1 КУоАП "Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах", автомобиль передан представителям Национальной полиции.



Другое авто обнаружили пограничники Могилев-Подольского отряда.



"Во время оформления автомобиля "Фольксваген" литовской регистрации, которым управлял наш соотечественник, выявлены признаки уничтожения идентификационного номера кузова. Сейчас транспортное средство передано сотрудникам полиции и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статья 290 УК Украины "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства", – отмечается в сообщении пресс-службы.