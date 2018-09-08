На границе с Крымом ставят палатки для помощи тем, кто покидает полуостров после химвыброса

По состоянию на 8 сентября в пунктах пропуска на административной границе с оккупированным Крымом наблюдаются очереди только со стороны полуострова. Желающих попасть в Крым после недавнего химического выброса – значительно меньше, ведь с украинской стороны КПП люди проходят быстро.

Об этом свидетельствует информация Twitter-пользователя "Утомленный парадами".

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В сообщении отмечается, что на админгранице с оккупированным Крымом работает только пункт пропуска "Чонгар".

"Очереди только на российских КПП, полная сетка народа. С украинской проходят быстро. Около 160 авто – на выезд, на въезд – еще больше. Базы таможни не работают. "Каланчак" закрыт, но вечером пеших пускали. Ставят палатки для медицинской помощи тем, кто покидает Крым", – говорится в сообщении.

Админграница с Крымом.Работает только Чонгар.Очереди только на русских КПП,полная сетка народу.С украинской проходят быстро.Около 160 авто на выезд,на въезд еще больше.Базы таможни не работают.

Каланчак закрыт,но вечером пеших пускали.Ставят палатки для медпомощи покидающим Крым. pic.twitter.com/r19xnziDJs — Утомленный Парадами (@SouthUkr) 8 сентября 2018 г.

К слову, по состоянию на 8 сентября завод "Крымский Титан" в Армянске продолжает работать.