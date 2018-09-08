На границе с Крымом ставят палатки для помощи тем, кто покидает полуостров после химвыброса
По состоянию на 8 сентября в пунктах пропуска на административной границе с оккупированным Крымом наблюдаются очереди только со стороны полуострова. Желающих попасть в Крым после недавнего химического выброса – значительно меньше, ведь с украинской стороны КПП люди проходят быстро.
Об этом свидетельствует информация Twitter-пользователя "Утомленный парадами".
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В сообщении отмечается, что на админгранице с оккупированным Крымом работает только пункт пропуска "Чонгар".
"Очереди только на российских КПП, полная сетка народа. С украинской проходят быстро. Около 160 авто – на выезд, на въезд – еще больше. Базы таможни не работают. "Каланчак" закрыт, но вечером пеших пускали. Ставят палатки для медицинской помощи тем, кто покидает Крым", – говорится в сообщении.
К слову, по состоянию на 8 сентября завод "Крымский Титан" в Армянске продолжает работать.
КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ХІМВИКИДУ НА ЗАВОДЕ "Крымский титан":