На границе с непризнанным Приднестровьем пропал украинский пограничник: детали

Правоохранители разыскивают украинского пограничника, который 15 декабря пропал на границе с Молдовой, в районе непризнанного Приднестровья.

Об этом информирует Нацполиция в Одесской области.

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Разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович, 1995 года рождения, который 16 декабря в 6:30 утра, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, вышел из блиндажа чтобы позвонить и скрылся в неизвестном направлении,

– говорится в сообщении правоохранителей.

На момент исчезновения сержант имел при себе оружие и 120 патронов, был одет в военную форму.

В полиции также сообщили его приметы: рост – 180 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальное, без растительности. Стрижка короткая, волосы светлые.

Напомним, 29 ноября на Донбассе исчез украинский военный Сергей Проданюк. Военнослужащий пропал в ходе боевых действий в полосе ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.