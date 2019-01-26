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      На границе с оккупированным Крымом ограничили движение транспорта через КПВВ: названа причина

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      КПВВ "Чаплинка" на границе с Крымом
      КПВВ "Чаплинка" на границе с Крымом / Фото из открытых источников

      На контрольных пунктах въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом не пропускают автомобили из-за сбоя в базе данных.

      Вместе с тем, пешеходы могут пересекать КПВВ в обычном режиме. Для них ограничений не вводили.

      Читайте также: Группе российских моряков запретили въезд в Украину: причина

      Когда заработают КПВВ в штатном режиме? По информации первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изета Гданова, исправление технических неисправностей, вероятно, продлится до 28 января.

      Где можно пересечь админграницу с Крымом на авто? Контрольный пункт "Чонгар" работает в обычном режиме как для пешеходов, так и для транспорта.

       

      Теги: Новости Украины Авто Госпогранслужба Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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