На границе с оккупированным Крымом ограничили движение транспорта через КПВВ: названа причина
На контрольных пунктах въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом не пропускают автомобили из-за сбоя в базе данных.
Вместе с тем, пешеходы могут пересекать КПВВ в обычном режиме. Для них ограничений не вводили.
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Когда заработают КПВВ в штатном режиме? По информации первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изета Гданова, исправление технических неисправностей, вероятно, продлится до 28 января.
Где можно пересечь админграницу с Крымом на авто? Контрольный пункт "Чонгар" работает в обычном режиме как для пешеходов, так и для транспорта.
Источник: 24 Канал
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