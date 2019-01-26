На границе с оккупированным Крымом ограничили движение транспорта через КПВВ: названа причина

На контрольных пунктах въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом не пропускают автомобили из-за сбоя в базе данных.

Вместе с тем, пешеходы могут пересекать КПВВ в обычном режиме. Для них ограничений не вводили.

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Когда заработают КПВВ в штатном режиме? По информации первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изета Гданова, исправление технических неисправностей, вероятно, продлится до 28 января.

Где можно пересечь админграницу с Крымом на авто? Контрольный пункт "Чонгар" работает в обычном режиме как для пешеходов, так и для транспорта.