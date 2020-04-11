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      На границе с Венгрией образовались очереди: украинцы едут домой на Пасху – фото, видео

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      Ситуация на границе с Венгрией / zakarpattya.net.ua

      В пунктах пропуска на границе с Венгрией образовались значительные очереди. В частности, это связано с возвращением украинцев из Европы на Пасху.

      В частности местные СМИ сообщают о большом скопленим легковых машин и автобусов. Речь идет об очередях в пункте пропуска "Тиса".

      Актуально Антирекорд в Украине: за сутки поймали 25 нарушителей карантина на границе

      Местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале отмечает, что на парковке возле границы ожидают много автобусов и частных перевозчиков на легковушках, которые привезли людей.

      Смотрите видео с границы Украины с Венгрией:

      По данным пресс-службы Чопского пограничного отряда, только с начала суток на въезд в Украину оформлено более 1 тысячи человек.

      Пограничники просят людей сохранить спокойствие и с пониманием отнестись к очередям, которые образовались. Для ускорения процесса привлекли вдвое больше персонала, а также выделены дополнительные полосы движения.

      Ситуация на пунктах пропуска на границе с Венгрией / Фото zakarpattya.net.ua

      Как полиция проверяет украинцев, вернувшихся из-за рубежа

      • Согласно решению Кабмина, люди, прибывающие из-за границы и с временно оккупированных территорий, должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. То есть те украинцы, которые после 6 апреля возвращаются домой, должны две недели провести в обсервации.
      • За нарушение режима ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
      • Полиция пока охраняет 74 учреждения обсервации. Более 50 тысяч человек находятся в базе данных правоохранителей.
      • Каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина: находится он в том месте, которое указал в информационном сообщении.
      • Сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем с начала карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч человек.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Пасха Новости Украины Новости Закарпатья Госпогранслужба
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