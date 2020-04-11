На границе с Венгрией образовались очереди: украинцы едут домой на Пасху – фото, видео
В пунктах пропуска на границе с Венгрией образовались значительные очереди. В частности, это связано с возвращением украинцев из Европы на Пасху.
В частности местные СМИ сообщают о большом скопленим легковых машин и автобусов. Речь идет об очередях в пункте пропуска "Тиса".
Актуально Антирекорд в Украине: за сутки поймали 25 нарушителей карантина на границе
Местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале отмечает, что на парковке возле границы ожидают много автобусов и частных перевозчиков на легковушках, которые привезли людей.
Смотрите видео с границы Украины с Венгрией:
По данным пресс-службы Чопского пограничного отряда, только с начала суток на въезд в Украину оформлено более 1 тысячи человек.
Пограничники просят людей сохранить спокойствие и с пониманием отнестись к очередям, которые образовались. Для ускорения процесса привлекли вдвое больше персонала, а также выделены дополнительные полосы движения.
Ситуация на пунктах пропуска на границе с Венгрией / Фото zakarpattya.net.ua
Как полиция проверяет украинцев, вернувшихся из-за рубежа
- Согласно решению Кабмина, люди, прибывающие из-за границы и с временно оккупированных территорий, должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. То есть те украинцы, которые после 6 апреля возвращаются домой, должны две недели провести в обсервации.
- За нарушение режима ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
- Полиция пока охраняет 74 учреждения обсервации. Более 50 тысяч человек находятся в базе данных правоохранителей.
- Каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина: находится он в том месте, которое указал в информационном сообщении.
- Сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем с начала карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч человек.
Читайте также
-
Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантинасегодня , 14:01
-
Коронавирус в Испании: умерших уже больше 16 тысячсегодня , 11:55
-
Папа Римский провел Крестный путь на пустой площади в Ватикане: фотосегодня , 11:09
-
Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить Украине десятки миллионовсегодня , 11:05
-
На Донбассе российские наемники устроили обстрел: ранены украинские защитникисегодня , 10:40
-
"Слуга народа" готова взять "под крыло" действующих мэров на местных выборахсегодня , 13:04