На границе с Венгрией образовались очереди: украинцы едут домой на Пасху – фото, видео

В пунктах пропуска на границе с Венгрией образовались значительные очереди. В частности, это связано с возвращением украинцев из Европы на Пасху.

В частности местные СМИ сообщают о большом скопленим легковых машин и автобусов. Речь идет об очередях в пункте пропуска "Тиса".

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Местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале отмечает, что на парковке возле границы ожидают много автобусов и частных перевозчиков на легковушках, которые привезли людей.

Смотрите видео с границы Украины с Венгрией:

По данным пресс-службы Чопского пограничного отряда, только с начала суток на въезд в Украину оформлено более 1 тысячи человек.

Пограничники просят людей сохранить спокойствие и с пониманием отнестись к очередям, которые образовались. Для ускорения процесса привлекли вдвое больше персонала, а также выделены дополнительные полосы движения.

Ситуация на пунктах пропуска на границе с Венгрией / Фото zakarpattya.net.ua

Как полиция проверяет украинцев, вернувшихся из-за рубежа