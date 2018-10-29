На границе Сектора Газа трое палестинских подростков погибли в результате авиаудара Израил

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по области на восточной границе Сектора Газа. В результате чего трое палестинских подростков погибли.

Об этом сообщило издание "РИА "Новости".

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Отмечается, что израильские военные нанесли удар с воздуха по трем палестинцам, которые якобы пытались заложить взрывное устройство на границе Сектора Газа и Израиля.

Все погибшие – подростки, возраст двух из них – 12 и 14 лет. Работники Красного Полумесяца забрали тела погибших на восточной границе Сектора Газа.

Напомним, что 5 октября, на границе Сектора Газа из-за столкновений с военными Израиля погибли трое палестинцев и почти 4 сотни – пострадали.



Добавим, что активная фаза конфликта на территории Сектора Газа возобновилась в декабре прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.