На Харьковщине более 1400 случаев нарушения карантина: полиция составила протоколы

С начала карантина на Харьковщине правоохранители составили 1 413 протоколов за нарушение правил карантина. В большинстве случаев люди отказывались от обсервации.

В общем 1 091 протокол правоохранители составили на людей, которые нарушили правила самоизоляции. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Харьковщины.

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Еще 214 админпротоколов работники полиции составили в отношении работников предприятий, учреждений, организаций.

79 нарушений выявлено среди руководителей торговых заведений. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков,

– говорится в сообщении.

Кроме того, 214 админпротоколов правоохранители составили в отношении работников предприятий, учреждений, организаций. Против всех нарушителей правоохранители составили протоколы по статье 44-3 о нарушении правил карантина.

Санкция статьи предусматривает штраф:

от 17 до 34 тысяч гривен для граждан;

от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц.

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала