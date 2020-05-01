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      На Харьковщине более 1400 случаев нарушения карантина: полиция составила протоколы

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      На Харьковщине более 1 400 случаев нарушения карантина
      На Харьковщине более 1 400 случаев нарушения карантина / Дело

      С начала карантина на Харьковщине правоохранители составили 1 413 протоколов за нарушение правил карантина. В большинстве случаев люди отказывались от обсервации.

      В общем 1 091 протокол правоохранители составили на людей, которые нарушили правила самоизоляции. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Харьковщины.

      Важно Во Львове организатора митинга против карантина наказали за нарушение этого самого карантина

      Еще 214 админпротоколов работники полиции составили в отношении работников предприятий, учреждений, организаций.

      79 нарушений выявлено среди руководителей торговых заведений. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, 214 админпротоколов правоохранители составили в отношении работников предприятий, учреждений, организаций. Против всех нарушителей правоохранители составили протоколы по статье 44-3 о нарушении правил карантина.

      Санкция статьи предусматривает штраф:

      • от 17 до 34 тысяч гривен для граждан;
      • от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц.

      Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

      Відповідальність за порушення карантину
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Штрафы Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Харькова Полиция Новости Украины
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