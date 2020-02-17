На Харьковщине дети провалились под лед: двое погибли, одного спасли

Трое школьников 12 и 13 лет провалились под лед в поселке городского типа Лозовое, что на Харьковщине. Двое погибли, третьего спасли местные – сейчас ребенок в больнице.

У спасенного ребенка – переохлаждение средней тяжести, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

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Местные СМИ пишут, что 12-летнего мальчика увидели местные жители, которые проезжали мимо. Сначала спасенный ребенок ничего не мог сказать, позже мальчик сообщил – в воде остались двое его друзей.

17 февраля в 19 часов 35 минут в ГСЧС поступила информация о том, что в городе Лозовая на пруду провалились под лед 3 детей (2007 года рождения), двое из которых утонули,

– говорится в сообщении.



В Харькове двое детей погибли на льду / Фейсбук ТРК " Лозовая"

Тела ребят достали спасатели. Школьникам было по 13 лет.

Важно! Спасатели сообщают. что в начале 2020 года зафиксировано уже более 60 случаев смертей на водоемах. По данным пресс-службы ГСЧС, большинство погибших – рыбаки, которые переоценили собственные силы и пренебрегли своей безопасностью.

Что делать, если вы провалились под лед

Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, также стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.

Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко кричите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.

Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.

Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, ведь она тянет на дно.

Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, с которой пришли. Там, скорее всего, тверже лед.

Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.

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Как спасти человека, который провалился под лед