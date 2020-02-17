На Харьковщине дети провалились под лед: двое погибли, одного спасли
Трое школьников 12 и 13 лет провалились под лед в поселке городского типа Лозовое, что на Харьковщине. Двое погибли, третьего спасли местные – сейчас ребенок в больнице.
У спасенного ребенка – переохлаждение средней тяжести, сообщают в пресс-службе ГСЧС.
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Местные СМИ пишут, что 12-летнего мальчика увидели местные жители, которые проезжали мимо. Сначала спасенный ребенок ничего не мог сказать, позже мальчик сообщил – в воде остались двое его друзей.
17 февраля в 19 часов 35 минут в ГСЧС поступила информация о том, что в городе Лозовая на пруду провалились под лед 3 детей (2007 года рождения), двое из которых утонули,
– говорится в сообщении.
В Харькове двое детей погибли на льду / Фейсбук ТРК " Лозовая"
Тела ребят достали спасатели. Школьникам было по 13 лет.
Важно! Спасатели сообщают. что в начале 2020 года зафиксировано уже более 60 случаев смертей на водоемах. По данным пресс-службы ГСЧС, большинство погибших – рыбаки, которые переоценили собственные силы и пренебрегли своей безопасностью.
Что делать, если вы провалились под лед
- Специалисты советуют не ходить на лед в одиночку и ночью, также стоит взять мобильный телефон, чтобы вызвать службу спасения.
- Если вы все-таки провалились под лед, помните, что времени на спасение мало. Переохлаждение начинается уже после двух минут под водой. Поэтому громко кричите о помощи. Двигайтесь медленно, не быстро.
- Также старайтесь спастись самостоятельно. Широко раскиньте руки, чтобы не окунуться в воду с головой. Попробуйте зацепиться за лед топором или острым рыболовным орудием.
- Прежде всего, избавьтесь от тяжелой одежды, ведь она тянет на дно.
- Попробуйте выбраться на поверхность грудью или спиной. Если вам это удалось, старайтесь ползти в ту сторону, с которой пришли. Там, скорее всего, тверже лед.
- Когда вышли на берег, быстро снимайте мокрую одежду. Пока едет скорая – грейтесь. Главное – не употребляйте алкоголь.
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Как спасти человека, который провалился под лед
- Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.
- Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.
- Становиться можно только на белый лед. Где голубой – там пробоина.