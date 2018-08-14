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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Харьковщине девочка упала со скалы из-за селфи: подробности

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На Харьковщине со скалы упала девочка, ее спасли военные
На Харьковщине со скалы упала девочка, ее спасли военные / Фото из открытых источников

В Чугуеве на Харьковщине 13-летняя девочка пыталась сделать селфи на краю скалы, однако оступилась и упала с высоты. К счастью, поблизости находились военные, которым удалось спасти подростка и доставить в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Во время выполнения патрулирования военнослужащие Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины спасли местную 13 летнюю девочку. Во время движения по заданному маршруту начальник патруля старший солдат Дмитрий Пуртов вдруг услышал крики о помощи со стороны нескольких детей, которые находились вблизи глубокой кручи,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что подруга детей, 13-летняя Виктория решила сделать фото возле опасного места, оступилась и упала вниз.

Военнослужащие самостоятельно добрались по обрыву вниз и нашли девочку, которая сильно травмировалась и имела многочисленные ушибы.

Поскольку Виктория не могла самостоятельно передвигаться, военные на руках подняли ее наверх и немедленно отнесли медсестре отделения ВСП в Чугуеве сержанту Клавдии Сытник. Военный медик оказала первую медицинскую помощь пострадавшей еще до прибытия машины скорой помощи.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Чрезвычайное происшествие Дети и несовершеннолетние Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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