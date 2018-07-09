На Харьковщине электричка насмерть переехала мужчину

В воскресенье, 8 июля, в городе Мерефа Харьковского района электричка сообщением "Лозовая-Харьков" наехала на мужчину. От полученных травм он скончался.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что электричкой сообщением "Лозовая–Харьков" совершен наезд на 40-летнего мужчину. Потерпевший от полученных травм погиб,

– говорится в сообщении полиции.

Движение транспорта останавливалось на 30 минут. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.