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      На Харьковщине "КамАЗ" протаранил иномарку: пассажиры и водитель погибли

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      На Харьковщине произошло смертельное ДТП. Легковушку Daewoo Lanos протаранил грузовик с прицепом. В результате аварии погибли четыре человека.

      Инцидент произошел 2 марта на трассе Чугуев – Меловое, недалеко от города Купянск, сообщает Нацполиция Харьковской области.

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      Грузовик с прицепом протаранил Lanos, в котором были пассажиры. В результате ДТП погибли 22-летний водитель, и две пассажирки 24 и 44 лет. Еще одного пассажира, 47-летнего мужчину, доставили в местную больницу, однако медики не смогли его спасти.

      вантажівка легковик загиблі
      Грузовик протаранил иномарку / фото: Нацполиция

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Харькова Аварии и ДТП Криминальные новости
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