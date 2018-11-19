На Харьковщине медведь атаковал женщину на базе отдыха

В Харьковской области медведь напал на работницу базы отдыха, женщину госпитализировали с переломом бедра и укусом ноги.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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В поселке городского типа Старый Салтов на 53-летнюю работницу, которая убирала территорию базы отдыха, напал медведь. В частности, отмечается, что женщина забыла закрыть клетку, поэтому медведь смог из нее выйти без всяких проблем.

После нападения, 53-летнюю работницу доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переломом бедра и укусом ноги.

Полиция зарегистрировала факт события в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, что недавно в Канаде двое черных медведей вскарабкались на электрический столб и, обняв его, уснули. Спасатели уже развернули спецоперацию по спасению зверей, но животные слезли сами.