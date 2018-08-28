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На Харьковщине местному активисту сожгли машину

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На Харьковщине неизвестные сожгли машину местному активисту и добровольцу. Анатолий Банген прошел АТО как добробатовец, собственноручно делал бронежилеты для бойцов, а сейчас является районным депутатом и борется с коррупцией в Дергачах. Мужчина убежден, поджог стал местью за его деятельность.

Анатолий Банген известный в Дергачах доброволец, волонтер и активист. В 51 год он пошел в добровольческий батальон. Вернувшись с войны, начал делать бойцам бронежилеты самого высокого, 5-го класса, защиты. Сам вытачивал пластины и отправлял их на передовую.

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На день независимости активист поехал в Киев получить награды от батальонов и орден от волонтеров. А уже 25 августа, когда вернулся из Киева домой, ему подожгли машину.

В Дергачах как раз проходило празднование дня города. Соседи убеждены: злоумышленники намеренно спланировали дату нападения. Хотели остаться незаметными.

Анатолий Банген убежден, поджог – это ответ на его расследование. Он борется со взяточничеством в больницах и учебных заведениях. Кроме того, вместе с территориальной обороной активист неоднократно останавливал незаконную вырубку дубов вблизи города. А недавно взялся анализировать результаты капитального ремонта местных дорог. На работы потратили почти миллион гривен. Однако, по подсчетам Анатолия Бангена, на самом деле эти работы стоили значительно дешевле, да и сделали их не полностью.

Кто и почему поджег машину депутата, сейчас устанавливает полиция. За это злоумышленнику грозит от 3 до 15 лет лишением свободы. Муж говорит, что до поджога неоднократно слышал угрозы по телефону и в соцсетях.

Напомним, по Украине с начала года прокатилась волна нападений на активистов. В начале лета на Харьковщине нашли повешенным актикоррупционера Николая Бычка. Его друзья убеждены: это не было самоубийство. Месяц назад в Бердянске убили ветерана и активиста Виталия Олешко. В тот же день кислотой в Херсоне облили Екатерину Ганзюк. Только за 18 год официально зарегистрировали больше десятка пострадавших. Однако, ни в Киеве, ни в регионах правоохранители не смогли довести дела до конца.

Теги: Новости Украины Новости Харькова
Источник: 24 канал
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