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      На Харьковщине мужчина устроил драку со стрельбой из-за "неправильной парковки" автобуса

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      Неизвестный сначала стрелял, а затем полез в драку
      Неизвестный сначала стрелял, а затем полез в драку / Нацполиция

      Во вторник, 22 января, в поселке Новая Водолага, в Харьковской области, неизвестный устроил стрельбу возле магазина из-за того, что автобус заблокировал выезд его авто.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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      Конфликт произошел между 56-летним злоумышленником и 64-летним водителем автобуса.

      Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесено механическое повреждение транспортному средству. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшим и правонарушителем возникла драка,
      – отметили в сообщении.

      Всего в инциденте пострадали четыре человека. Водителя автобуса доставили в больницу с ушибом лица, 41-летнего пассажира автобуса – с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, 39-летнего мужчину – с закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибом и ожогом брюшной стенки от выстрела. А вот правонарушителя госпитализировали в хирургическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Если вину мужчины, который устроил стрельбу, докажут, ему грозит от 3 до 7 за решеткой. Правонарушителю уже сообщили о подозрении и сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

       

      Теги: Полиция Оружие Новости Харькова Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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