На Харьковщине мужчина взял в заложники младенца и угрожал выбросить из окна

1 марта в городе Балаклея 42-летний мужчина с помощью угроз и шантажа попытался разрешить конфликт с женой. Он закрылся вместе с 11-месячным ребенком в квартире.

Все бы ничего, но человек начал угрожать, что выкинет ребенка из окна на четвертом этаже. Для спасения 11-месячного ребенка пришлось вызвать пожарных с спецмашиной, сообщают в пресс-службе местного ГСЧС.

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Полицейские с помощью лестницы ворвались в квартиру и обезвредили шантажера. Почему мужчина решил так жестоко поступить с ребенком, пока информации нет. Младенец находится в безопасности и ему ничего не угрожает.