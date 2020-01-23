На Харьковщине обвалилась стена дома: погиб мужчина
Под Харьковом в одноэтажном заброшенном здании обвалилась стена. В этот момент в доме находились люди.
В поселке Шевченково в заброшенном здании произошел обвал, когда люди пытались разобрать кирпичную стену. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.
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Жертвой обвала стал 53-летний мужчина, еще один 38-летний – пострадал и сейчас находится в больнице с переломом ноги.
Обвал стены на Харьковщине, погиб человек / Фото: ГСЧС
Чтобы вытащить тело погибшего, были привлечены 5 человек личного состава ГСЧС и специальная техника.
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