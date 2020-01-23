На Харьковщине обвалилась стена дома: погиб мужчина

Под Харьковом в одноэтажном заброшенном здании обвалилась стена. В этот момент в доме находились люди.

В поселке Шевченково в заброшенном здании произошел обвал, когда люди пытались разобрать кирпичную стену. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

Читайте также: В России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега

Жертвой обвала стал 53-летний мужчина, еще один 38-летний – пострадал и сейчас находится в больнице с переломом ноги.



Обвал стены на Харьковщине, погиб человек / Фото: ГСЧС

Чтобы вытащить тело погибшего, были привлечены 5 человек личного состава ГСЧС и специальная техника.