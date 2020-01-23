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      На Харьковщине обвалилась стена дома: погиб мужчина

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      В доме произошел обвал – погиб человек / ГСЧС

      Под Харьковом в одноэтажном заброшенном здании обвалилась стена. В этот момент в доме находились люди.

      В поселке Шевченково в заброшенном здании произошел обвал, когда люди пытались разобрать кирпичную стену. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

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      Жертвой обвала стал 53-летний мужчина, еще один 38-летний – пострадал и сейчас находится в больнице с переломом ноги.

      обвал стіни Харків
      Обвал стены на Харьковщине, погиб человек / Фото: ГСЧС

      Чтобы вытащить тело погибшего, были привлечены 5 человек личного состава ГСЧС и специальная техника.

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      Теги: Новости Харькова Криминал
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