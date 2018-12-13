На Харьковщине от гриппа умер ребенок
От гриппа умерла 9-летняя девочка из Харьковской области. Родители ребенка обратились за помощью к медикам слишком поздно, и врачам не удалось ее спасти.
Об этом сообщает zaxid.net.
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9-летняя девочку из Харьковской области заболела вирусом гриппа типа А. Ребенка неделю родители лечили дома, а когда уже стало совсем плохо, вызвали "скорую". Девочка умерла в карете скорой помощи.
Грипп – симптомы
• лихорадка;
• головная боль;
• ломота в мышцах и суставах;
• астения;
• потеря аппетита;
• возможно, тошнота;
• кашель, который может длиться более двух недель;
• высокая температура, которая держится минимум пять дней.
• головная боль;
• ломота в мышцах и суставах;
• астения;
• потеря аппетита;
• возможно, тошнота;
• кашель, который может длиться более двух недель;
• высокая температура, которая держится минимум пять дней.
Медики советуют при первых симптомах гриппа, особенно, когда болеют дети, обращаться за консультацией к врачам.
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Источник: 24 Канал
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