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      На Харьковщине от гриппа умер ребенок

      44 Читати новину українською
      В Украине зафиксировали смерть от гриппа
      В Украине зафиксировали смерть от гриппа / ukrinform.ua

      От гриппа умерла 9-летняя девочка из Харьковской области. Родители ребенка обратились за помощью к медикам слишком поздно, и врачам не удалось ее спасти.

      Об этом сообщает zaxid.net.

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      9-летняя девочку из Харьковской области заболела вирусом гриппа типа А. Ребенка неделю родители лечили дома, а когда уже стало совсем плохо, вызвали "скорую". Девочка умерла в карете скорой помощи.

       
      Грипп – симптомы
      лихорадка;
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • астения;
      • потеря аппетита;
      • возможно, тошнота;
      • кашель, который может длиться более двух недель;
      • высокая температура, которая держится минимум пять дней.

      Медики советуют при первых симптомах гриппа, особенно, когда болеют дети, обращаться за консультацией к врачам.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Грипп в Украине Дети Здоровье
      Источник: 24 Канал
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