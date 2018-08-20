На Харьковщине открыли крупное месторождение газа

Burisma Group, подконтрольная бизнесмену Николаю Злочевскому, открыла новое месторождение газа на Радужной структуре Пегедивской площади Харьковской области.

Сообщила пресс-служба Burisma Group.

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По предварительным данным, запасы и ресурсы газа в пределах Пегедивськои площади могут составить более 7 миллиардов кубических метров.

На Радужной структуре глубиной более 5 тысяч метров скважиной были раскрыты газонасыщенные пласты. Во время испытания скважины были получены промышленные суточные дебиты – более 200 тысяч кубометров газа,

– заявил CEO Burisma Group Тарас Бурдейный.

В комапнии утверждают, что результаты геологоразведочных работ на Радужной структуре подтвердили прогнозы перспективности всего комплекса локальных объектов на территории Пегедовской площади. Готовясь к промышленному бурению, компания ведёт переработку сейсморазведочных материалов на Пегедивской площади и на смежных участках.

Burisma контролируется Николаем Злочевским. В группу входят 12 операционных компаний: "Эско-Север", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Алдеа-Украина", "Системойлинжиниринг", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагаз", "Надрагазвыдобування" , "Газойлинвест", "Куб-Газ" и "Нафтопромыслова геология".