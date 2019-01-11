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      На Харьковщине открыли необычный музей, посвященный войне на Донбассе

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      Музей работает в обычной сельской школе близ Чугуева. Неравнодушные местные жители несколько лет свозили туда военные артефакты с Донбасса и мастерили саму экспозицию. Теперь же предлагают властям перенять этот опыт для открытия подобных музеев по всей стране.

      Андрей Пазий, общественный активист, рассказал, что 170 детей, которые учатся в школе, где работает музей – это как раз дети, родители которых сейчас находятся на территории ООС, или были раньше в АТО участниками боевых действий. Поэтому этот музей создавали, прежде всего, в честь тех, кто защищает Родину, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил Украины.

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      Среди экспонатов музея – гильзы, куски боеприпасов, вещи военных, флаги и даже импровизированный блиндаж.

      Музей
      Импровизированный блиндаж в музее на Харьковщине

      Несколько лет волонтерской деятельности и опыт боевых действий стали основой данной экспозиции. Идея волонтеров и военных сразу заинтересовала местную школу.

      Как научить детей любить свою страну, если не научить любить тех, кто ее защищает? Рассказы об этих экспонатах детям очень нравятся. Особенно интересно им прикоснуться к ним руками,
      – сообщила заместитель директора Башкировской школы Евгения Воронова.

      Кроме артефактов войны, все стены здесь – в сотнях фотографий бойцов и разрушенного Донбасса.

      Музей
      Эти фотографии сделал журналист и фотограф Юрий Ворошилов

      Фотограф Юрий Ворошилов, автор многих фото на выставочных стендах, не слишком понимает, почему таким делом занимаются волонтеры, а не государство.

      Самое удивительное для меня как журналиста, что в нашей Украине информационную войну отдали в ведение общественных организаций, хотя это очень профессиональная, очень серьезная работа. Вот наш суд, говорят, девять миллиардов потратил на информационные кампании,
      – отметил Ворошилов.

      И теперь авторы музея предлагают государству свою помощь.

      Музей
      Фотографии в музее на Харьковщине

      Один из волонтеров, Сергей, рассказал, что цель благотворителей – добиться того, чтобы "маленький, но весомый" опыт создания музея использовали и в других регионах страны.

      Мы не имели целью кого-то поучать, показывать, как это нужно делать, но мы готовы оказать теоретическую помощь,
      – отметил Сергей.

      Напомним, ранее 24 канал писал о том, что МОН и УЦЯО разработали дополнительные условия регистрации и участия в ВНО абитуриентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, а также участников антитеррористической операции.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Новости культуры Украина – Россия Война на Донбассе Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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