На Харьковщине пассажирской поезд протаранил грузовик: фото полностью разбитого авто
В субботу, 1 декабря, возле поселка Малиновка, в Харьковской области, на переезде столкнулись грузовик и пассажирский поезд Лисичанск – Ужгород. От машины осталась только куча лома.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
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На Харьковщине поезд влетел в грузовик
К счастью, никто не пострадал. На момент аварии водителя в машине не было. Почему его авто находилось на путях в момент столкновения с поездом – выясняется.
На Харьковщине поезд влетел в грузовик
После аварии пассажиров на улицу не выпускали.
На Харьковщине поезд влетел в грузовик
В общем, из-за инцидента поезд задержался почти на полтора часа.
На Харьковщине поезд влетел в грузовик
На Харьковщине поезд влетел в грузовик