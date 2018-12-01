На Харьковщине пассажирской поезд протаранил грузовик: фото полностью разбитого авто

В субботу, 1 декабря, возле поселка Малиновка, в Харьковской области, на переезде столкнулись грузовик и пассажирский поезд Лисичанск – Ужгород. От машины осталась только куча лома.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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На Харьковщине поезд влетел в грузовик

К счастью, никто не пострадал. На момент аварии водителя в машине не было. Почему его авто находилось на путях в момент столкновения с поездом – выясняется.



На Харьковщине поезд влетел в грузовик

После аварии пассажиров на улицу не выпускали.



На Харьковщине поезд влетел в грузовик

В общем, из-за инцидента поезд задержался почти на полтора часа.



На Харьковщине поезд влетел в грузовик



На Харьковщине поезд влетел в грузовик