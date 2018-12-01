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      На Харьковщине пассажирской поезд протаранил грузовик: фото полностью разбитого авто

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      На Харьковщине поезд влетел в грузовик
      На Харьковщине поезд влетел в грузовик / Нацполиция

      В субботу, 1 декабря, возле поселка Малиновка, в Харьковской области, на переезде столкнулись грузовик и пассажирский поезд Лисичанск – Ужгород. От машины осталась только куча лома.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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      На Харьковщине поезд влетел в грузовик

      К счастью, никто не пострадал. На момент аварии водителя в машине не было. Почему его авто находилось на путях в момент столкновения с поездом – выясняется.


      На Харьковщине поезд влетел в грузовик

      После аварии пассажиров на улицу не выпускали.


      На Харьковщине поезд влетел в грузовик

      В общем, из-за инцидента поезд задержался почти на полтора часа.


      На Харьковщине поезд влетел в грузовик


      На Харьковщине поезд влетел в грузовик

      Теги: Новости Украины железная дорога Новости Харькова Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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