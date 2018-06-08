На Харьковщине пенсионер несколько дней держал 9-летнюю девушку в закрытой котельной: фото

В Купянском районе, что на Харьковщине 67-летний пенсионер закрыл 9-летнюю девочку в помещении котельной

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области.

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"7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером пропала ее малолетняя дочь. По ее словам, девочка может быть у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты", – говорится в сообщении.



7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района

Как выяснили правоохранители, возможный похититель ребенка, о котором рассказала мать девочки, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы мужчины полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка.



Мужчина закрыл ребенка в помещении котельной

"Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, привели в шок даже опытных правоохранителей", – заявили в полиции.



Условия привели в шок даже опытных правоохранителей

На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он опять возьмется за старое. Свою работу он выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.



Пенсионер закрыл 9-летнюю девочку в помещении котельной

Девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине также инкриминируется совершение преступления по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.