На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: есть пострадавший – фото, видео

В Чугуевском районе Харьковской области перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней. В результате часть животных погибла. А 19-летний пассажир фуры госпитализирован с травмами.

О досадном инциденте на Харьковщине информирует пресс-служба Нацполиции.

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Грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, перевернулся 24 февраля в селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области,

– говорится в сообщении.



На Харьковщине перевернулась фура со свиньями / Сайт Нацполиции

В результате аварии 19-летний пассажир фуры получил травмы. Его госпитализировали в местную больницу. Кроме того, погибла часть свиней.

По информации полиции, ДТП случилось из-за того, что 32-летний водитель грузовика не справился с управлением.



Пострадал пассажир фуры, погибла часть свиней / Сайт Нацполиции

На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: смотрите видео