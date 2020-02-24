На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: есть пострадавший – фото, видео
В Чугуевском районе Харьковской области перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней. В результате часть животных погибла. А 19-летний пассажир фуры госпитализирован с травмами.
О досадном инциденте на Харьковщине информирует пресс-служба Нацполиции.
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Грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, перевернулся 24 февраля в селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области,
– говорится в сообщении.
На Харьковщине перевернулась фура со свиньями / Сайт Нацполиции
В результате аварии 19-летний пассажир фуры получил травмы. Его госпитализировали в местную больницу. Кроме того, погибла часть свиней.
По информации полиции, ДТП случилось из-за того, что 32-летний водитель грузовика не справился с управлением.
Пострадал пассажир фуры, погибла часть свиней / Сайт Нацполиции
На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: смотрите видео