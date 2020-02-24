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      На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: есть пострадавший – фото, видео

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      В Харьковской области перевернулась фура со свиньями

      В Чугуевском районе Харьковской области перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней. В результате часть животных погибла. А 19-летний пассажир фуры госпитализирован с травмами.

      О досадном инциденте на Харьковщине информирует пресс-служба Нацполиции.

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      Грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, перевернулся 24 февраля в селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области,
      – говорится в сообщении.

      фура перекинулася
      На Харьковщине перевернулась фура со свиньями / Сайт Нацполиции

      В результате аварии 19-летний пассажир фуры получил травмы. Его госпитализировали в местную больницу. Кроме того, погибла часть свиней.

      По информации полиции, ДТП случилось из-за того, что 32-летний водитель грузовика не справился с управлением.

      дтп зі свинями
      Пострадал пассажир фуры, погибла часть свиней / Сайт Нацполиции

      На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: смотрите видео

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      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Мир животных Транспорт Чрезвычайное происшествие Постраждалі Полиция Новости Харькова
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