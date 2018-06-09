На Харьковщине произошла смертельная авария с участием авто полиции: фото с места ДТП

В субботу вечером, 9 июня, в городе Изюм под Харьковом в переулке Заликарняном произошло ДТП с участием авто полиции. В результате аварии 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Правоохранители уточнили, что погибшим оказался 25-летний водитель BMW. А пострадавшие в результате аварии 24- и 25-летний пассажиры в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

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По информации полиции, водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Изюмского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.