На Харьковщине произошло еще одно смертельное ДТП с участием Lexus: фото

В Харьковской области водитель внедорожника Lexus вечером 5 ноября сбил насмерть двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Авария случилась на трассе в поселке Солоницевка Дергачевского района.

Предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и решают вопрос о квалификации смертельного ДТП.



На Харьковщине Lexus насмерть сбил двух мужчин

Смертельное ДТП под Харьковом

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.